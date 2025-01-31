«Он – особенный. Один из лучших». Шевченко похвалил известного тренера

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко после визита на тренировочную базу мадридского «Реала» расхвалил рулевого «сливочных» Карло Анчелотти.

«Карло для меня является особым другом. Это один из лучших тренеров всех времен. Мы прекрасно провели время в «Милане», где я выиграл Лигу чемпионов под его руководством.

Атмосфера и химия в раздевалке – это то, что все игроки всегда помнят. Карло был очень успешным тренером в каждом клубе, в котором он работал, и особенно в «Реале», где выиграл очень много трофеев, таких как Лига чемпионов.

Я очень доволен. Горжусь им и счастлив за него», – приводит слова президента УАФ El Mundo Deportivo.

Ранее сам Анчелотти прокомментировал визит Шеченко на тренировочную базу «Реала».