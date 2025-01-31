Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он – особенный. Один из лучших». Шевченко похвалил известного тренера
Испания
31 января 2025, 22:28 |
109
0

«Он – особенный. Один из лучших». Шевченко похвалил известного тренера

Президент УАФ высоко оценивает Карло Анчелотти

31 января 2025, 22:28 |
109
0
«Он – особенный. Один из лучших». Шевченко похвалил известного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко после визита на тренировочную базу мадридского «Реала» расхвалил рулевого «сливочных» Карло Анчелотти.

«Карло для меня является особым другом. Это один из лучших тренеров всех времен. Мы прекрасно провели время в «Милане», где я выиграл Лигу чемпионов под его руководством.

Атмосфера и химия в раздевалке – это то, что все игроки всегда помнят. Карло был очень успешным тренером в каждом клубе, в котором он работал, и особенно в «Реале», где выиграл очень много трофеев, таких как Лига чемпионов.

Я очень доволен. Горжусь им и счастлив за него», – приводит слова президента УАФ El Mundo Deportivo.

Ранее сам Анчелотти прокомментировал визит Шеченко на тренировочную базу «Реала».

По теме:
УАФ подтвердила выдвижение Шевченко в УЕФА: подробности
ФОТО. Шевченко высказался про встречу с Анчелотти. Вот что сказал
Продолжение истории. Статистика Гави за Барселону
Андрей Шевченко Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
Футбол | 31 января 2025, 08:26 0
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом

Клаудио Раньери дал несколько комментариев после победной игры в Лиге Европы

В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
Футбол | 30 января 2025, 23:52 10
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт

Римский коллектив все же вышел в плей-офф Лиги Европы

ОФИЦИАЛЬНО. Джон Дуран стал игроком Аль-Насра
Футбол | 31.01.2025, 20:59
ОФИЦИАЛЬНО. Джон Дуран стал игроком Аль-Насра
ОФИЦИАЛЬНО. Джон Дуран стал игроком Аль-Насра
Источник: Динамо определилось с ценой, за которую отпустит Бражко в АПЛ
Футбол | 31.01.2025, 20:11
Источник: Динамо определилось с ценой, за которую отпустит Бражко в АПЛ
Источник: Динамо определилось с ценой, за которую отпустит Бражко в АПЛ
Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Футбол | 31.01.2025, 06:47
Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
30.01.2025, 06:47 15
Футбол
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
29.01.2025, 16:36
Мир азарта
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 219
Футбол
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
29.01.2025, 20:10 6
Футбол
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
30.01.2025, 08:25 3
Футбол
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
30.01.2025, 07:50 27
Футбол
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
30.01.2025, 23:55 315
Футбол
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
30.01.2025, 02:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем