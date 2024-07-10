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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 17:12 |
197
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали бразильского вингера

Стенио Занетти Толедо стал игроком львовского клуба

10 июля 2024, 17:12 |
197
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали бразильского вингера
ФК Карпаты. Стенио

Львовские «Карпаты» официально сообщили о подписании контракта со Стенио Занетти Толедо. Условия контракта с 21-летним бразильским вингером не называются.

«Карпаты» сообщают о том, что клуб достиг соглашения с «Крузейро», которому принадлежали права на игрока, то есть речь идет о полноценном трансфере. Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» выкупят 50% прав на игрока.

21-летний игрок в минувшем сезоне играл на правах аренды в Португалии. Кроме того, имеет опыт выступлений в Италии за молодежную команду «Торино».

«Карпаты», которые в новом сезоне сыграют в УПЛ, раньше подписали Владимира Адамюка, Дениса Мирошниченко, Максима Мельниченко, Ореста Кузыка и Александра Кемкина.

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Карпаты Львов Крузейро трансферы трансферы УПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Карпаты Львов
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