ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали бразильского вингера
Стенио Занетти Толедо стал игроком львовского клуба
Львовские «Карпаты» официально сообщили о подписании контракта со Стенио Занетти Толедо. Условия контракта с 21-летним бразильским вингером не называются.
«Карпаты» сообщают о том, что клуб достиг соглашения с «Крузейро», которому принадлежали права на игрока, то есть речь идет о полноценном трансфере. Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» выкупят 50% прав на игрока.
21-летний игрок в минувшем сезоне играл на правах аренды в Португалии. Кроме того, имеет опыт выступлений в Италии за молодежную команду «Торино».
«Карпаты», которые в новом сезоне сыграют в УПЛ, раньше подписали Владимира Адамюка, Дениса Мирошниченко, Максима Мельниченко, Ореста Кузыка и Александра Кемкина.
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