  Агентом Гуцуляка и Лупашко является Авдыш, который в феврале бросил Карпаты
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 23:45 | Обновлено 13 декабря 2025, 23:49
Агентом Гуцуляка и Лупашко является Авдыш, который в феврале бросил Карпаты

Олег занимается переходом Алексея в клуб Турции и переговорами Владислава о компенсации

Агентом Гуцуляка и Лупашко является Авдыш, который в феврале бросил Карпаты
Instagram. Олег Авдыш

Как стало известно Sport.ua, агентом 27-ленего вингера житомирского Полесья Алексея Гуцуляка и 39-летнего специалиста Владислава Лупашко является Олег Авдыш.

В последний раз Авдыш попадал в информационное поле в феврале 2025 года, когда не вернулся в Украину вместе с Карпатами с учебно-тренеровных сборов – Олег тогда занимал должность заместителя генерального директора Карпат по внешним коммуникациям.

Авдыш вместе с братом Гуцуляка ведет переговоры о трансфере футболиста в один из клубов чемпионата Турции. А сейчас Олег помогает Лупашко договориться о компенсации с руководством Карпат в связи с увольнением.

Как и сообщал ранее Sport.ua, Лупашко будет уволен с поста наставника Карпат. Владиславу уже сообщили о прекращении сотрудничества.

Владислав Лупашко Алексей Гуцуляк Олег Авдыш Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
