Агентом Гуцуляка и Лупашко является Авдыш, который в феврале бросил Карпаты
Олег занимается переходом Алексея в клуб Турции и переговорами Владислава о компенсации
Как стало известно Sport.ua, агентом 27-ленего вингера житомирского Полесья Алексея Гуцуляка и 39-летнего специалиста Владислава Лупашко является Олег Авдыш.
В последний раз Авдыш попадал в информационное поле в феврале 2025 года, когда не вернулся в Украину вместе с Карпатами с учебно-тренеровных сборов – Олег тогда занимал должность заместителя генерального директора Карпат по внешним коммуникациям.
Авдыш вместе с братом Гуцуляка ведет переговоры о трансфере футболиста в один из клубов чемпионата Турции. А сейчас Олег помогает Лупашко договориться о компенсации с руководством Карпат в связи с увольнением.
Как и сообщал ранее Sport.ua, Лупашко будет уволен с поста наставника Карпат. Владиславу уже сообщили о прекращении сотрудничества.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянские журналисты были не в восторге от игры Герреро
Лондонцы обыграли «Вулверхэмптон»