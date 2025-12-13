Агентом Гуцуляка и Лупашко является Авдыш, который в феврале бросил Карпаты

Как стало известно Sport.ua, агентом 27-ленего вингера житомирского Полесья Алексея Гуцуляка и 39-летнего специалиста Владислава Лупашко является Олег Авдыш.

В последний раз Авдыш попадал в информационное поле в феврале 2025 года, когда не вернулся в Украину вместе с Карпатами с учебно-тренеровных сборов – Олег тогда занимал должность заместителя генерального директора Карпат по внешним коммуникациям.

Авдыш вместе с братом Гуцуляка ведет переговоры о трансфере футболиста в один из клубов чемпионата Турции. А сейчас Олег помогает Лупашко договориться о компенсации с руководством Карпат в связи с увольнением.

Как и сообщал ранее Sport.ua, Лупашко будет уволен с поста наставника Карпат. Владиславу уже сообщили о прекращении сотрудничества.