ОФИЦИАЛЬНО. Европейский топ-клуб назначил нового спортивного директора

«Ювентус» объявил о назначении Марко Оттолини на должность спортивного директора клуба.

С 1 января 2026 года Оттолини официально вошел в организационную структуру «старой синьоры», подчиняясь непосредственно главному исполнительному директору Дэмиену Комолли.

Марко Оттолини после завершения карьеры игрока в 2002 году сразу выбрал путь управленца. В 2015 году он начал международный этап карьеры в «Андерлехте», способствуя структуризации и развитию системы скаутинга бельгийского клуба.

Первая работа в «Ювентусе» состоялась в 2018 году, когда Оттолини присоединился к международному скаутингу клуба. В течение последующих четырех лет он занимался, в частности, мониторингом игроков на правах аренды и взаимодействием с международными клубами, внимательно следил за развитием футболистов, находящихся под контрактом с клубом, особенно тех, кто играл за границей. В ходе этого первого периода сотрудничества с «Ювентусом», который завершился в 2022 году, он также участвовал в начальных этапах проекта «Вторая команда».

С 2022 года Марко работал в «Дженоа» на должности спортивного директора, с которого был уволен после провала клуба в начале сезона Серии А