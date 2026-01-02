Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
02 января 2026, 16:34 | Обновлено 02 января 2026, 16:39
ОФИЦИАЛЬНО. Европейский топ-клуб назначил нового спортивного директора

Марко Оттолини вернулся в «Ювентус» в новой роли

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Оттолини

«Ювентус» объявил о назначении Марко Оттолини на должность спортивного директора клуба.

С 1 января 2026 года Оттолини официально вошел в организационную структуру «старой синьоры», подчиняясь непосредственно главному исполнительному директору Дэмиену Комолли.

Марко Оттолини после завершения карьеры игрока в 2002 году сразу выбрал путь управленца. В 2015 году он начал международный этап карьеры в «Андерлехте», способствуя структуризации и развитию системы скаутинга бельгийского клуба.

Первая работа в «Ювентусе» состоялась в 2018 году, когда Оттолини присоединился к международному скаутингу клуба. В течение последующих четырех лет он занимался, в частности, мониторингом игроков на правах аренды и взаимодействием с международными клубами, внимательно следил за развитием футболистов, находящихся под контрактом с клубом, особенно тех, кто играл за границей. В ходе этого первого периода сотрудничества с «Ювентусом», который завершился в 2022 году, он также участвовал в начальных этапах проекта «Вторая команда».

С 2022 года Марко работал в «Дженоа» на должности спортивного директора, с которого был уволен после провала клуба в начале сезона Серии А

Дамьен Комолли Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Ювентус
