Клуб украинца в Серии А уволил спортивного директора

«Дженоа», за которую играет полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, объявила о завершении сотрудничества со спортивным директором Марко Оттолини.

«С момента своего назначения Оттолини способствовал выходу клуба в высший дивизион, играя ключевую роль в разработке операционных планов, направленных на достижение поставленных целей в сезонах 2023/24 и 2024/25. Клуб благодарит Марко Оттолини за его преданность и профессионализм и желает успехов в будущих профессиональных вызовах», – говорится в заявлении клуба.

Ожидается, что преемником Оттолини вскоре будет назначен испанский специалист Диего Лопес, который с сентября 2025 по апрель 2026 года занимал должность спортивного директора во французском «Лансе», но покинул клуб из-за разногласий с руководством.

Отметим, что после девяти туров Серии А «Дженоа» занимает 20-е место в турнирной таблице, имея 3 очка без ни одной победы в активе.

Ранее главный тренер команды Патрик Виера рассказал, что для него важно иметь доверие руководства клуба.