Реал Сосьедад – Жирона – 1:2. Победный дубль Цыганкова. Видео голов
12 декабря прошел матч 16-го тура Ла Лиги
12 декабря в 22:00 стартовал поединок 16-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Сосьедад и «Жирона».
Местом проведения матча стал стадион «Реал Арена» в Сан-Себастьяне.
С первых минут в составе каталонцев вышли два украинских нападающих – Владислав Ванат и Виктор Цыганков.
Каталонцы сенсационно переиграли соперника, отыгравшись по ходу встречи – 2:1. Главным героем матча стал Цыганков, оформивший победный дубль.
Второй гол в исполнении Цыганкова вызвал экстаз у фанатов на стадионе: Виктор, не смотря на ворота, пробил четко пяткой.
Ла Лига. 16-й тур, 12 декабря
«Реал Сосьедад» – «Жирона» – 1:2
Голы: Гуедеш, 35 – Цыганков, 76, 84
ГОЛ! 1:0, Гуедеш, 35 мин.
ГОЛ! 1:1, Цыганков, 76 мин.
ГОЛ! 1:2, Цыганков, 85 мин.
События матча
