Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Сосьедад – Жирона – 1:2. Победный дубль Цыганкова. Видео голов
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
12.12.2025 22:00 – FT 1 : 2
Жирона
Испания
13 декабря 2025, 00:09 | Обновлено 13 декабря 2025, 00:24
Реал Сосьедад – Жирона – 1:2. Победный дубль Цыганкова. Видео голов

12 декабря прошел матч 16-го тура Ла Лиги

Реал Сосьедад – Жирона – 1:2. Победный дубль Цыганкова. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря в 22:00 стартовал поединок 16-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Сосьедад и «Жирона».

Местом проведения матча стал стадион «Реал Арена» в Сан-Себастьяне.

С первых минут в составе каталонцев вышли два украинских нападающих – Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Каталонцы сенсационно переиграли соперника, отыгравшись по ходу встречи – 2:1. Главным героем матча стал Цыганков, оформивший победный дубль.

Второй гол в исполнении Цыганкова вызвал экстаз у фанатов на стадионе: Виктор, не смотря на ворота, пробил четко пяткой.

Ла Лига. 16-й тур, 12 декабря

«Реал Сосьедад» – «Жирона» – 1:2

Голы: Гуедеш, 35 – Цыганков, 76, 84

ГОЛ! 1:0, Гуедеш, 35 мин.

ГОЛ! 1:1, Цыганков, 76 мин.

ГОЛ! 1:2, Цыганков, 85 мин.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона), асcист Алекс Морено.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона), асcист Аззедин Унаи.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Гедеш (Реал Сосьедад), асcист Игор Субельдия.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии 6
avk2307
прикольно що коментатор Мегого  сумніваэться в голі Циганкова .
А де там шанси на відміну?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
Колись Циганков так Лаціо забив на виїзді за Динамо
Ответить
0
fifa2020
Зараз він топ, спокійно може в якесь Атлетіко перейти, головне щоб в кінці березня не був  травмований!
Ответить
0
Alexs
І якщо візмуть собі Шапаренка то буде повна гармонія
Ответить
0
Alexs
Дивлюсь Жирону і розумію що болтанка внизу це Їхнє законне місце
Ответить
0
