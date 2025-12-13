12 декабря в 22:00 стартовал поединок 16-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Сосьедад и «Жирона».

Местом проведения матча стал стадион «Реал Арена» в Сан-Себастьяне.

С первых минут в составе каталонцев вышли два украинских нападающих – Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Каталонцы сенсационно переиграли соперника, отыгравшись по ходу встречи – 2:1. Главным героем матча стал Цыганков, оформивший победный дубль.

Второй гол в исполнении Цыганкова вызвал экстаз у фанатов на стадионе: Виктор, не смотря на ворота, пробил четко пяткой.

Ла Лига. 16-й тур, 12 декабря

«Реал Сосьедад» – «Жирона» – 1:2

Голы: Гуедеш, 35 – Цыганков, 76, 84

ГОЛ! 1:0, Гуедеш, 35 мин.

ГОЛ! 1:1, Цыганков, 76 мин.

ГОЛ! 1:2, Цыганков, 85 мин.