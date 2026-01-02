Без праздничного настроения. Реал поставил перед Хаби Алонсо ультиматум
И победы, и красивая игра
По информации испанских СМИ, наставник Реала Хаби Алонсо во время рождественских и новогодних праздников не получил большого отдыха и чувствует на себе давление клуба.
Руководство поставило перед тренером ультиматум на ближайшие три матча, где нужно дать не только результат, но и показать красивый футбол.
Год начнется для Реала с непростого календаря: Бетис в чемпионате Испании, а затем полуфинал Суперкубка Испании с Атлетико и потенциальный финал с Барселоной.
Руководство хочет, чтобы команда открыла год трофеем.
В чемпионате Испании Реал ушел на перерыв с отставанием от Барселоны в четыре очка.
