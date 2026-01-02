Без праздничного настроения. Реал поставил перед Хаби Алонсо ультиматум

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
02 января 2026, 16:40 | Обновлено 02 января 2026, 16:50
И победы, и красивая игра

Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, наставник Реала Хаби Алонсо во время рождественских и новогодних праздников не получил большого отдыха и чувствует на себе давление клуба.

Руководство поставило перед тренером ультиматум на ближайшие три матча, где нужно дать не только результат, но и показать красивый футбол.

Год начнется для Реала с непростого календаря: Бетис в чемпионате Испании, а затем полуфинал Суперкубка Испании с Атлетико и потенциальный финал с Барселоной.

Руководство хочет, чтобы команда открыла год трофеем.

В чемпионате Испании Реал ушел на перерыв с отставанием от Барселоны в четыре очка.

По теме:
Тренер Эспаньола недоволен назначением арбитра на дерби с Барселоной
Эспаньол принимает максимальные меры безопасности перед дерби с Барселоной
Яков КИНАРЕЙКИН: «Моя цель – попасть в сборную Украины»
Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
Перець
Або пакувати чемодани 
Ответить
0
OKs100
Пора увольнять Хави и нанимать нового тренера - Мареску.
Ответить
0
