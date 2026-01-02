Без праздничного настроения. Реал поставил перед Хаби Алонсо ультиматум

По информации испанских СМИ, наставник Реала Хаби Алонсо во время рождественских и новогодних праздников не получил большого отдыха и чувствует на себе давление клуба.

Руководство поставило перед тренером ультиматум на ближайшие три матча, где нужно дать не только результат, но и показать красивый футбол.

Год начнется для Реала с непростого календаря: Бетис в чемпионате Испании, а затем полуфинал Суперкубка Испании с Атлетико и потенциальный финал с Барселоной.

Руководство хочет, чтобы команда открыла год трофеем.

В чемпионате Испании Реал ушел на перерыв с отставанием от Барселоны в четыре очка.