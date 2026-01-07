Ярмолюк обошел Забарного по количеству матчей в АПЛ. Следующий – Лужный

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк сыграл 79-й матч в АПЛ, что позволило ему выйти на 4 место по количеству сыгранных украинцами матчей в лиге.

Произошло это в матче 21 тура, в котором Брентфорд принимает Сандерленд.

Теперь Ярмолюка отделяет всего 2 игры от 3-го места, которое занимает Олег Лужный (81 матч).

В матче того же тура между Эвертоном и Вулверхэмптоном Виталий Миколенко сыграл свой 128-й поединок в АПЛ. Теперь рекордсмена среди украинцев Александра Зинченко (150) и защитника «ирисок» (2-е место) разделяет 22 игры.

