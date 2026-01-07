Ярмолюк обошел Забарного по количеству матчей в АПЛ. Следующий – Лужный
Миколенко еще на один шаг приблизился к Зинченко
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк сыграл 79-й матч в АПЛ, что позволило ему выйти на 4 место по количеству сыгранных украинцами матчей в лиге.
Произошло это в матче 21 тура, в котором Брентфорд принимает Сандерленд.
Теперь Ярмолюка отделяет всего 2 игры от 3-го места, которое занимает Олег Лужный (81 матч).
В матче того же тура между Эвертоном и Вулверхэмптоном Виталий Миколенко сыграл свой 128-й поединок в АПЛ. Теперь рекордсмена среди украинцев Александра Зинченко (150) и защитника «ирисок» (2-е место) разделяет 22 игры.
Матчи украинцев в АПЛ
- 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
- 128 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулверхэмптон)
- 79 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 78 – Илья Забарный (Борнмут)
- 66 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед)
- 59 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
- 53 – Михаил Мудрик (Челси)
- 48 – Андрей Шевченко (Челси)
- 27 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
- 3 – Александр Евтушок (Ковентри Сити)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский специалист намерен возглавить «Манчестер Юнайтед»
Александр Демченко вспомнил период карьеры в Шахтере