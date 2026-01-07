Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмолюк обошел Забарного по количеству матчей в АПЛ. Следующий – Лужный
Англия
07 января 2026, 22:23 |
275
0

Ярмолюк обошел Забарного по количеству матчей в АПЛ. Следующий – Лужный

Миколенко еще на один шаг приблизился к Зинченко

07 января 2026, 22:23 |
275
0
Ярмолюк обошел Забарного по количеству матчей в АПЛ. Следующий – Лужный
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк сыграл 79-й матч в АПЛ, что позволило ему выйти на 4 место по количеству сыгранных украинцами матчей в лиге.

Произошло это в матче 21 тура, в котором Брентфорд принимает Сандерленд.

Теперь Ярмолюка отделяет всего 2 игры от 3-го места, которое занимает Олег Лужный (81 матч).

В матче того же тура между Эвертоном и Вулверхэмптоном Виталий Миколенко сыграл свой 128-й поединок в АПЛ. Теперь рекордсмена среди украинцев Александра Зинченко (150) и защитника «ирисок» (2-е место) разделяет 22 игры.

Матчи украинцев в АПЛ

  • 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
  • 128 – Виталий Миколенко (Эвертон)
  • 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулверхэмптон)
  • 79 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 78 – Илья Забарный (Борнмут)
  • 66 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед)
  • 59 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
  • 53 – Михаил Мудрик (Челси)
  • 48 – Андрей Шевченко (Челси)
  • 27 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
  • 3 – Александр Евтушок (Ковентри Сити)
По теме:
Еще один клуб АПЛ решил попрощаться с тренером
Дебют Росеньора. Новый тренер впервые выбрал стартовый состав Челси
Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Вулвз
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк статистика Александр Зинченко Виталий Миколенко Олег Лужный Андрей Шевченко Илья Забарный Андрей Ярмоленко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Футбол | 07 января 2026, 14:46 1
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб

Испанский специалист намерен возглавить «Манчестер Юнайтед»

Воспитанник Шахтера: «Не могу сказать, что Зинченко как-то меня поразил»
Футбол | 07 января 2026, 13:39 7
Воспитанник Шахтера: «Не могу сказать, что Зинченко как-то меня поразил»
Воспитанник Шахтера: «Не могу сказать, что Зинченко как-то меня поразил»

Александр Демченко вспомнил период карьеры в Шахтере

Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Футбол | 07.01.2026, 06:23
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Украинский легионер может вернуться в Украину. Вариант с известным клубом
Футбол | 07.01.2026, 21:09
Украинский легионер может вернуться в Украину. Вариант с известным клубом
Украинский легионер может вернуться в Украину. Вариант с известным клубом
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Футбол | 07.01.2026, 12:00
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 16
Футбол
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
06.01.2026, 19:17 23
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 5
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 1
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
06.01.2026, 07:24 2
Бокс
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
06.01.2026, 00:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем