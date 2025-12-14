Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Шахтер – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Шахтер Донецк
14.12.2025 18:00 - : -
Эпицентр
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 00:44 |
Шахтер – Эпицентр. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 14-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и каменец-подольский «Эпицентр». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Команда Арды Турана так и не завершит на первой строчке таблицы 2025 год. Хотя все было в ее руках. Но в еврокубках «Шахтер» уверенно продвигается в Лиге конференций так называем «резервом», а затем дважды подряд «основой» играет вничью в чемпионате против «Кривбасса» (2:2) и «Колоса» (0:0). В итоге, ЛНЗ закончил календарный год первым, а «Шахтер» будет иметь возможность не отстать в игре против одного из аутсайдеров, победу над которым в первом круге пришлось буквально выгрызать.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.20 для Шахтера и 16.00 для Эпицентра. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Эпицентр», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
14 декабря 2025 -
18:00
Эпицентр
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
