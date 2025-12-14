Шахтер Донецк

В воскресенье, 14 декабря, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и каменец-подольский «Эпицентр». Стартовый свисток рефери Владимира Новохатнего из Киева прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер



Донецкий «Шахтер» по итогу успешного Классического против «Динамо» в чемпионате (3:1) имел преимущество не только над киевским коллективом, но и над другими преследователями в турнирной таблице. Вплоть до того момента, как команда Арды Турана не сыграла вничью дважды подряд против «Кривбасса» (2:2) и «Колоса» (0:0). После игры в Ковалевке «горняков» догнал по набранным очкам черкасский ЛНЗ, и поскольку мы все до сих пор хорошо помним, чем закончилась игра между этими командами в первом круге (разгром «Шахтера» командой Виталия Пономарева со счетом 1:4), то «сиреневые» обогнали дончан по дополнительным показателям в турнирной таблице.

А что б уж точно не было лишних разговоров перед заключительной игрой 2025 года в УПЛ относительно первого места, ЛНЗ выиграл накануне свой матч у «Зари» (2:0), поэтому никакой «Шахтер» ему не страшен аж до конца зимы. Еще и финансовый бюджет «горняки» команде из Черкасс пополнят за счет покупки нападающего Проспера Обаха, который провел выдающуюся первую половину сезона. Но по самолюбию команды Турана эта вторая строчка, безусловно, ударила.

Посреди недели «Шахтер» уже привычным образом провел матч в еврокубках против мальтийского «Хамрун Спартанс» (2:0) составом, большинство исполнителей из которого мы в предстоящей игре навряд ли увидим с первых минут. Возможно, не увидим и вратаря Дмитрия Ризныка, которому уже проще дать отдохнуть до конца года, чем рисковать усугублением мышечной травмы. Впрочем, возможны и другие варианты ротации – очевидно, что не все игроки «горняков» довольны своей игровой практикой в первой части сезона, поэтому зимой кто-то может и покинуть команду.

В таком случае было бы логично, если бы Туран дал им возможность «уйти красиво». Хотя впереди еще будет матч против хорватской «Риеки» на следующей неделе, где вновь, как ожидается, дончане проведут очередную ротацию. Турецкий тренер обещал каждому по 20-25 матчей за сезон, и сейчас все к этим цифрам и приближается.

Эпицентр



Соперником «Шахтера» в последней игре чемпионата в 2025 календарном году будет исторически первый соперник Турана на украинской земле в качестве главного тренера. Каменец-подольский «Эпицентр», не забываем, находится в статусе абсолютного дебютанта элитного первенства, и когда твой первый матч на таком уровне проходит против «горняков», то тут уж не до сантиментов. Впрочем, это был первый и, скорее всего, последний случай, когда команда Сергея Нагорняка откровенно отошла от своей атакующей манеры и сыграла в три слоя обороны.

И почти выстоял тогда в Тернополе «Эпицентр», но все-таки пропустил гол на 80 минуте. Кто же знал, что это будет лишь началом серии поражения на стадионе им. Романа Шухевича для коллектива Нагорняка, которая в итоге завершилась тем, что новички УПЛ временно перебрались на стадион «Левого Берега» ради домашнего матча против «Металлиста 1925», и лишь при таких условиях сумели набрать первый зачетный балл (0:0).

14 пунктов в турнирной таблице в активе «Эпицентра». Этого недостаточно нынче даже для того, чтобы чувствовать себя в безопасности в нашем чемпионате. Но СК «Полтава» догнать команду Нагорняка по итогам этого тура уже не сможет, а вот выскочить из опасной зоны клуб из Каменец-Подольского вполне может. Правда для этого надо, чтобы та самая «Полтава» выиграла у «Руха», а сам «Эпицентр» тем временем выиграл у «Шахтера». Без Владислава Супряги на острие атаки, с кадровым дефицитом, а также с учетом предыдущих результатов, верится в этот сценарий с трудом. Впрочем, команда Нагорняка играет на выезде – вот и проверим, как работает эта «магия».

История встреч



Футбольные пути «Шахтера» и «Эпицентра» ранее пересекались один раз – в первом туре первого круга текущего сезона, когда гол Кауана Элиаса принес «горнякам» победу 1:0.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 41-летний Владимир Новохатний из Киева, который на своем счету имеет 58 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Беркут и Марина Стрилецкая, а резервным арбитром отработает Артем Михайлюк. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Дмитрием Евтуховым и Виктором Копиевским. У Новохатнего есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 4 победы и 2 поражения, тогда как с «Эпицентром» он пересекался 1 раз – поражение от «Металлиста 1925» в 4 туре (0:1).

Ориентировочные составы



«Шахтер»: Фесюн – Педриньо Азеведо, Бондарь, Матвиенко, Винисиус — Марлон Гомес, Криськив, Очеретько — Невертон, Элиас, Эгиналду.

«Эпицентр»: Билык – Кирюханцев, Мороз, Кош, Климец – Себерио, Запорожец, Джеоване – Сидун, Демченко, Сифуэнтес.