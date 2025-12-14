Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Зимние каникулы в УПЛ стартовали. Шахтер напоследок разгромил Эпицентр
Премьер-лига
Шахтер Донецк
14.12.2025 18:00 – FT 5 : 0
Эпицентр
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 19:57 | Обновлено 14 декабря 2025, 20:16
1853
33

Зимние каникулы в УПЛ стартовали. Шахтер напоследок разгромил Эпицентр

Команда Турана снова феерит в атакующем футболе на внутренней арене

33 Comments
ФК Шахтер

После нескольких туров подряд, в которых «Шахтёр» терял очки в чемпионате, донеччане в любом случае завершали бы календарный год на втором месте независимо от результата матча 16-го тура. Однако отпускать «ЛНЗ» в отрыв перед зимним перерывом «горнякам» явно не хотелось. Дополнительным инфоповодом в день игры стало объявление «Шахтёра» о трансфере нигерийского нападающего Проспера Обаха — футболиста как раз из стана текущего лидера чемпионата. В этом матче новичок помочь команде ещё не мог, однако уже весной должен усилить атакующую линию донецкого клуба.

Соперником «Шахтёра» стал «Эпицентр», который в последних турах демонстрировал вполне качественный футбол. Команда Сергея Нагорняка сумела набрать очки в матчах с «Металлистом 1925» и «Полесьем», а в игре с прямым конкурентом в борьбе за выживание — СК «Полтава» — добыла важнейшую победу. В первом круге «Эпицентр» едва не устоял против донеччан, пропустив лишь на 79-й минуте и уступив с минимальным счётом. Поэтому план сдержать атакующую мощь «Шахтёра» выглядел вполне реалистичным — как это ранее удалось «Колосу».

Однако с первых минут всё пошло не по сценарию гостей. Уже в дебюте встречи Сифуэнтес в собственной штрафной отмахнулся от Винисиуса, и хотя арбитр изначально эпизод проигнорировал, после подсказки VAR отправился к монитору и указал на «точку». Педриньо, вернувшийся в стартовый состав «Шахтёра», уверенно реализовал пенальти и открыл счёт.

Через несколько минут Кауан Элиас мог удвоить преимущество, но его удар с линии штрафной парировал Билык. Впрочем, долго сопротивляться натиску хозяев вратарь «Эпицентра» не смог. Очеретько разрезающей передачей нашёл Невертона на левом фланге штрафной, и тот точно пробил в дальний угол — 2:0.

До перерыва «Шахтёр» полностью контролировал ход встречи, владел мячом и регулярно создавал опасные моменты, а Билык раз за разом спасал свою команду от разгрома. В атаке же у гостей не получалось практически ничего — за весь первый тайм «Эпицентр» нанёс лишь один удар по воротам Фесюна, не создав ни капли реальной угрозы.

После перерыва рисунок игры не изменился, но давление со стороны «Шахтёра» лишь усилилось. Количество моментов у ворот гостей росло, а у Билыка работы становилось всё больше — и он продолжал держать команду в игре. Матвиенко и Кауан Элиас свои шансы не реализовали, однако в одном из эпизодов оборона «Эпицентра» всё же дрогнула. Кауан Элиас обокрал Климца в центре поля, протащил мяч мимо трёх защитников в штрафной и хладнокровно пробил мимо вратаря.

Спустя несколько минут «горняки» едва не забили четвёртый: Невертон замкнул передачу Педриньо на дальней штанге, но после затяжного просмотра VAR взятие ворот было отменено. «Эпицентр» попытался хотя бы сократить отставание и забить гол престижа, однако, за исключением удара Миронюка, с которым Фесюн справился ногами, гости больше ничем не запомнились.

Окончательную точку в матче поставил Лука Мейреллиш, появившийся на поле со скамейки запасных. Португалец оформил стремительный дубль: сначала он с левого края штрафной пробил в ближний угол — мяч, задев штангу, оказался в сетке, а спустя считаные минуты Мейреллиш подобрал отскок за пределами штрафной и мощным ударом вновь поразил ближний угол, не оставив голкиперу ни малейшего шанса.

«Шахтёр» завершает год в УПЛ уверенной и яркой победой над «Эпицентром». Впрочем, в отличие от сегодняшнего соперника, донеччанам ещё предстоит один матч в 2025 году — поединок Лиги конференций против «Риеки».

«Эпицентр» же остаётся на 14-й позиции в турнирной таблице, и вся борьба за сохранение прописки в элите для команды Сергея Нагорняка переносится на весеннюю часть сезона.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Шахтер» – «Эпицентр» - 5:0

Голы: Педриньо да Силва, 9 (пен.), Невертон, 20, Элиас, 57, Мейреллиш, 85, 89

Предупреждения: Сифуэнтес, 8, С. Кристин, 47

«Шахтер»: Фесюн – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Марлон Гомес (Изаки, 73), Криськив (Назарина, 86), Очеретько – Невертон (Лукас, 86), Элиас (Мейреллиш, 74), Педриньо да Силва (Эгиналду, 64).

«Эпицентр»: Билык – Климец, Григоращук, Мороз, Кирюханцев (В. Кристин, 78) – Джеоване (Беженар, 58), Запорожец (Липовуз, 46), Себерио (Миронюк, 46) – Сифуэнтес, Е. Демченко (С. Кристин, 46), Сидун.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ) – 13 (10) : 3 (2)
Угловые – 6:4
Оффсайды – 2:0

ШАХТЕР - ЭПИЦЕНТР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Шахтер - Эпицентр отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Комментарии 33
Популярные
Новые
Старые
AK.228
Уверенно 
Наконец-то реализация на уровне 👏
Ответить
+18
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Гол Еліаса - найкращий його гол за Шахтар за увесь час і це безумовно гол туру
Ответить
+12
Frank Piter
Шикарно! Еще бы 1 место и было бы просто замечательно! Но не сейчас - так к завершению сезона 
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Я знову вгадав з прогнозом! Це була неймовірна перемога неймовірного Шахтаря!
Ответить
+10
SamojlovS
Всіх з перемогою! Вболіваємо тепер за максимум в двох останніх групових матчах наших в ЄК. 
Ответить
+9
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🟧⚒️⬛Шахтар із ДОНЕЦЬКА і переміг на славу Донбасу! Де б ми не перебували фізично - душею і подумки ми завжди в нашому рідному вугільному краю!
❌Успіх гірників наперекір алексу шевченку, chemp83, павлику (з мізками як у равлика😆)
✅На радість всім вірним України вихідцям з Донеччини⚒️🇺🇦(як наша сім'я) та всім фанатам нашого клубу, хто любить смачний шахтарський футбол - вітаю і АК228, і New Zealander, і Фанькіного Кота, Полковника та ін. Приємно розділити святкові емоції!❄️🎉🎉😊🥳
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Гвен рудесеньку кохаю🔥❤️
З мультА моїх дитячих літ!
Й за Шахтар уболіваю -
Я душею й серцем кріт!
🟧⚒️⬛
Щоб не писав хамло-павло -
Байдужі до його обрАз!
Рахунок тішить на табло🤩 -
Наш святкує звитягу Донбас!🥳😊
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Что бы там не предписывал регламент УПЛ (состряпанный хитросделанными чинушами из сами знаете какой УАФ) - но для меня как преданного болельщика горняков, именно Шахтёр - зимний чемпион! Потому что моя команда забила больше всех, потерпела всего лишь одно поражение (у главного конкурента их три), и имеет наибольшую разницу забитых-пропущенных. И пока не состоялся ответный матч с ЛНЗ - это его так называемое " лидерство" - ниочём.
Шахтёр - настоящий лидер нашего чемпионата! Слава Шахтёру! ⚒️Слава Украине!🇺🇦
Ответить
+7
Показать Скрыть 3 ответа
New Zealander
До речі там Майнц йде на справжню сенсацію - перемагає навиїзді Баварію 1-2. Погано лише що за Майнц забив гол якийсь поляк Каспер Потульський. 
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_KhM25
"Епіцентр" далеко піде. Років за 5-7 гратиме у ЛЧ та перемагатиме. Хоча, ні, лише у ЛЄ. Історія харківського "Металіста" 2006-2013рр. підтвердить. 💛💙💛💙
Ответить
+6
Полковник
Пафосная победа Шахтёра и все рады, дыркочи только в печали
Ответить
+6
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Перш за все - ненавиджу chemp83 і павла. Ця перемога сталася неперекір цим двом старим дурням!
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Spaceman
Результат чудовий. Чекаю звільнення недотренера Нагорняка
Ответить
+4
Отаман
Дуже добре і все буде добре, у найтитулованішого клуба незалежної України донецького Шахтаря 🥳
Ответить
+2
Влад Тараненко
Проспер Оба прекрасний гравець і я радий, що його підписали, але  дивився хід гри і роздумував, що не розумію, куди його будуть в таку команду тулити, тим паче після повернення Алісона. Хіба що з Невертоном друг друга міняти, але позиції всі закрити і задвоєнні і так в команді 
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Фанькин кот
Наш Зубков феерит! Голевая + решающий гол💪👍👏
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Какой-то дынамофан недавно радовался, что Бешикташ громит Трабзонспор... Рано радовался - Трабзон отыгрался!👍👏👏
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Що там по матчу Полісся - 1925?
Будуть перегравати, чи ще не засідали?
Ответить
-1
avk2307
І Баварії як і Шахтарю дають пеналь за рух гравця .Дуже схоже
Формально повод є. Але ну правда ...
Ответить
-11
