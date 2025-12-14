Зимние каникулы в УПЛ стартовали. Шахтер напоследок разгромил Эпицентр

После нескольких туров подряд, в которых «Шахтёр» терял очки в чемпионате, донеччане в любом случае завершали бы календарный год на втором месте независимо от результата матча 16-го тура. Однако отпускать «ЛНЗ» в отрыв перед зимним перерывом «горнякам» явно не хотелось. Дополнительным инфоповодом в день игры стало объявление «Шахтёра» о трансфере нигерийского нападающего Проспера Обаха — футболиста как раз из стана текущего лидера чемпионата. В этом матче новичок помочь команде ещё не мог, однако уже весной должен усилить атакующую линию донецкого клуба.

Соперником «Шахтёра» стал «Эпицентр», который в последних турах демонстрировал вполне качественный футбол. Команда Сергея Нагорняка сумела набрать очки в матчах с «Металлистом 1925» и «Полесьем», а в игре с прямым конкурентом в борьбе за выживание — СК «Полтава» — добыла важнейшую победу. В первом круге «Эпицентр» едва не устоял против донеччан, пропустив лишь на 79-й минуте и уступив с минимальным счётом. Поэтому план сдержать атакующую мощь «Шахтёра» выглядел вполне реалистичным — как это ранее удалось «Колосу».

Однако с первых минут всё пошло не по сценарию гостей. Уже в дебюте встречи Сифуэнтес в собственной штрафной отмахнулся от Винисиуса, и хотя арбитр изначально эпизод проигнорировал, после подсказки VAR отправился к монитору и указал на «точку». Педриньо, вернувшийся в стартовый состав «Шахтёра», уверенно реализовал пенальти и открыл счёт.

Через несколько минут Кауан Элиас мог удвоить преимущество, но его удар с линии штрафной парировал Билык. Впрочем, долго сопротивляться натиску хозяев вратарь «Эпицентра» не смог. Очеретько разрезающей передачей нашёл Невертона на левом фланге штрафной, и тот точно пробил в дальний угол — 2:0.

До перерыва «Шахтёр» полностью контролировал ход встречи, владел мячом и регулярно создавал опасные моменты, а Билык раз за разом спасал свою команду от разгрома. В атаке же у гостей не получалось практически ничего — за весь первый тайм «Эпицентр» нанёс лишь один удар по воротам Фесюна, не создав ни капли реальной угрозы.

После перерыва рисунок игры не изменился, но давление со стороны «Шахтёра» лишь усилилось. Количество моментов у ворот гостей росло, а у Билыка работы становилось всё больше — и он продолжал держать команду в игре. Матвиенко и Кауан Элиас свои шансы не реализовали, однако в одном из эпизодов оборона «Эпицентра» всё же дрогнула. Кауан Элиас обокрал Климца в центре поля, протащил мяч мимо трёх защитников в штрафной и хладнокровно пробил мимо вратаря.

Спустя несколько минут «горняки» едва не забили четвёртый: Невертон замкнул передачу Педриньо на дальней штанге, но после затяжного просмотра VAR взятие ворот было отменено. «Эпицентр» попытался хотя бы сократить отставание и забить гол престижа, однако, за исключением удара Миронюка, с которым Фесюн справился ногами, гости больше ничем не запомнились.

Окончательную точку в матче поставил Лука Мейреллиш, появившийся на поле со скамейки запасных. Португалец оформил стремительный дубль: сначала он с левого края штрафной пробил в ближний угол — мяч, задев штангу, оказался в сетке, а спустя считаные минуты Мейреллиш подобрал отскок за пределами штрафной и мощным ударом вновь поразил ближний угол, не оставив голкиперу ни малейшего шанса.

«Шахтёр» завершает год в УПЛ уверенной и яркой победой над «Эпицентром». Впрочем, в отличие от сегодняшнего соперника, донеччанам ещё предстоит один матч в 2025 году — поединок Лиги конференций против «Риеки».

«Эпицентр» же остаётся на 14-й позиции в турнирной таблице, и вся борьба за сохранение прописки в элите для команды Сергея Нагорняка переносится на весеннюю часть сезона.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Шахтер» – «Эпицентр» - 5:0

Голы: Педриньо да Силва, 9 (пен.), Невертон, 20, Элиас, 57, Мейреллиш, 85, 89

Предупреждения: Сифуэнтес, 8, С. Кристин, 47

«Шахтер»: Фесюн – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Марлон Гомес (Изаки, 73), Криськив (Назарина, 86), Очеретько – Невертон (Лукас, 86), Элиас (Мейреллиш, 74), Педриньо да Силва (Эгиналду, 64).

«Эпицентр»: Билык – Климец, Григоращук, Мороз, Кирюханцев (В. Кристин, 78) – Джеоване (Беженар, 58), Запорожец (Липовуз, 46), Себерио (Миронюк, 46) – Сифуэнтес, Е. Демченко (С. Кристин, 46), Сидун.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ) – 13 (10) : 3 (2)

Угловые – 6:4

Оффсайды – 2:0

ШАХТЕР - ЭПИЦЕНТР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C