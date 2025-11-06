Шахтер Донецк

Шахтер – Брейдаблик – 2:0. Бондаренко и Кауан Элиас. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги конференций
6 ноября в 19:45 состоялся матч 3-го тура Лиги конференций 2025/26.
В польском Кракове донецкий Шахтер одолел исландский Брейдаблик (2:0).
На 28-й минуте горняки вышли вперед. Артем Бондаренко после подачи с углового пробил резаным ударом (1:0).
После перерыва горняки забили второй гол. На 66-й минуте отличился бразилец Кауан Элиас (2:0).
Шахтер набрал 6 очков из 9 и находится в верхней половине турнирной таблицы.
🏆 Лига конференций 2025/26
3-й тур, 6 ноября. Краков (Польша)
Шахтер (Украина) – Брейдаблик (Исландия) – 2:0
Гол: Артём Бондаренко, 28, Кауан Элиас, 66
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Артем Бондаренко, 28 мин
ГОЛ! 2:0. Кауан Элиас, 66 мин
Инфографика
События матча
