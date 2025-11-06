Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Брейдаблик – 2:0. Бондаренко и Кауан Элиас. Видео голов и обзор
Лига конференций
Шахтер Донецк
06.11.2025 19:45 – FT 2 : 0
Брейдаблик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
06 ноября 2025, 21:51 | Обновлено 06 ноября 2025, 22:01
4577
1

Шахтер – Брейдаблик – 2:0. Бондаренко и Кауан Элиас. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги конференций

06 ноября 2025, 21:51 | Обновлено 06 ноября 2025, 22:01
4577
1 Comments
Шахтер – Брейдаблик – 2:0. Бондаренко и Кауан Элиас. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября в 19:45 состоялся матч 3-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове донецкий Шахтер одолел исландский Брейдаблик (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 28-й минуте горняки вышли вперед. Артем Бондаренко после подачи с углового пробил резаным ударом (1:0).

После перерыва горняки забили второй гол. На 66-й минуте отличился бразилец Кауан Элиас (2:0).

Шахтер набрал 6 очков из 9 и находится в верхней половине турнирной таблицы.

🏆 Лига конференций 2025/26

3-й тур, 6 ноября. Краков (Польша)

Шахтер (Украина) – Брейдаблик (Исландия) – 2:0

Гол: Артём Бондаренко, 28, Кауан Элиас, 66

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Артем Бондаренко, 28 мин

ГОЛ! 2:0. Кауан Элиас, 66 мин

Инфографика

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк), асcист Исаке.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк), асcист Егор Назарина.
По теме:
ВИДЕО. Как Довбик отличился голевой передачей в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Домашняя заготовка СаШо. Как Попов забил в матче Динамо – Зриньски
ФОТО. Тиаре – форвард, Шола – ЦЗ. УЕФА удивила схемой Динамо
Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик видео голов и обзор Артем Бондаренко Кауан Элиас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Футбол | 06 ноября 2025, 18:31 52
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика

6 ноября в 19:45 в Кракове состоится игра 3-го тура Лиги конференций

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 06 ноября 2025, 20:31 9
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Динамо Киев – Зриньски Мостар. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 06.11.2025, 22:05
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бокс | 06.11.2025, 03:25
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Футбол | 06.11.2025, 08:59
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Юрій Олексійович
З перемогою Шахтар!!!
Ответить
0
Популярные новости
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
05.11.2025, 05:01 64
Футбол
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
05.11.2025, 09:44 3
Футбол
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем