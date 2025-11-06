Шахтер Донецк

6 ноября в 19:45 состоялся матч 3-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове донецкий Шахтер одолел исландский Брейдаблик (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 28-й минуте горняки вышли вперед. Артем Бондаренко после подачи с углового пробил резаным ударом (1:0).

После перерыва горняки забили второй гол. На 66-й минуте отличился бразилец Кауан Элиас (2:0).

Шахтер набрал 6 очков из 9 и находится в верхней половине турнирной таблицы.

🏆 Лига конференций 2025/26

3-й тур, 6 ноября. Краков (Польша)

Шахтер (Украина) – Брейдаблик (Исландия) – 2:0

Гол: Артём Бондаренко, 28, Кауан Элиас, 66

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Артем Бондаренко, 28 мин

ГОЛ! 2:0. Кауан Элиас, 66 мин

Инфографика