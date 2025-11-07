Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ТУРАН: «Раньше Шахтер играл перед 40–50 тыс зрителей, а теперь 1–2 тысячи»
Лига конференций
Шахтер Донецк
06.11.2025 19:45 – FT 2 : 0
Брейдаблик
Лига конференций
ТУРАН: «Раньше Шахтер играл перед 40–50 тыс зрителей, а теперь 1–2 тысячи»

Коуч горняков дал пресс-конференцию после победы над Брейдабликом

ТУРАН: «Раньше Шахтер играл перед 40–50 тыс зрителей, а теперь 1–2 тысячи»
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию после матча Лиги конференций УЕФА с «Брейдабликом» (2:0):

– Прежде всего хочу поздравить своих игроков. Все победы в Европе важны для меня, поэтому сейчас я очень счастлив. Что касается положительных моментов в матче: на поле было много молодых футболистов, мы контролировали игру так, как хотели, и влияли на ее ход, хорошо владели мячом, демонстрировали терпение, приверженность нашей системе и хорошую реакцию. Мы отнеслись к игре очень серьезно – и это было чрезвычайно важно для нас. Футболистам, которые долгое время не выходили на поле, приходится нелегко. Что касается отрицательных моментов и того, что можно улучшить: мы можем добавить больше креатива в финальной трети, лучше действовать один на один, улучшить первые касания и забегания. Мы можем быть более решительными в третьей зоне, но, конечно, это нелегко. Я очень рад победе и хочу еще раз поздравить свою команду и игроков.

– Счет 2:0 – это, безусловно, то, что нужно, но довольны ли вы игрой? Ведь сегодня на поле вышли футболисты, которые должны иметь мотивацию и много сил, но местами они выглядели не слишком хорошо.

– Я уже говорил о тех аспектах, которыми я доволен, и тех, которыми недоволен. Что касается реакции, контроля игры – я доволен. Но некоторые наши решения в атаке требуют улучшения. Это касается первых касаний и ситуаций один на один. Я не думаю, что некоторым игрокам не хватает мотивации, потому что, как я уже сказал, это нелегко. Эта команда раньше играла еврокубковые матчи перед 40–50 тысячами зрителей, а сейчас играет перед 1–2 тысячами. Независимо от всего, футбол прекрасен именно с болельщиками, потому что, когда ты очень уставший, иногда нужны фанаты, чтобы подтолкнуть тебя. Поэтому я считаю, что меньше всего я могу упрекнуть своих игроков в отсутствии мотивации.

– Чувствует ли команда поддержку украинских болельщиков в Польше и как это влияет на игроков?

– Конечно, болельщики для нас чрезвычайно важны. В футбол играют для фанатов. И когда у нас максимальное количество болельщиков, мы максимально счастливы. Нам нужны и их количество, и их присутствие, ведь эта команда может пройти весь путь в Лиге конференций УЕФА. И когда мы играем домашние матчи, мы действительно должны ощущать домашнюю поддержку. Поэтому нам очень нужны наши болельщики.

– Как вы считаете, следующий матч с «Полтавой» в УПЛ будет труднее, чем сегодняшняя игра?

– Чемпионат Украины очень сложный. Все матчи важны, и мы подходим к каждой игре как к финалу. Идем от игры к игре. Сейчас для нас, во всех аспектах жизни, самым важным является поединок с «Полтавой». Мы также знаем об их ситуации и позиции. И считаем, что они не смогли вернуть тот уровень игры, который демонстрировали во многих матчах с точки зрения результата. Поэтому мы проявим к ним наибольшее уважение, одновременно проведем очень агрессивную игру с контролем мяча.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк), асcист Исаке.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк), асcист Егор Назарина.
Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик Арда Туран пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
