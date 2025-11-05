Шахтер Донецк

Шестого ноября в Кракове, на стадионе имени Генрика Реймана, в матче третьего тура Лиги конференций «Шахтер» встретится с исландским «Брейдабликом».

Шахтер

Можно немного выдохнуть. Попав в ощутимую зону турбулентности, Арда Туран и его команда таки смогли из нее выбраться целыми. Во всяком случае, свой главный на данный момент матч турецкий специалист во главе «горняков» выиграл, победив в украинском дерби «Динамо» – 3:1.

После того поединка «Шахтер» закрепился во главе турнирной таблицы, опережая ближайших преследователей, которых сразу четверо, на четыре очка.

Вторую серию украинского «класичного» дончане отыграли эмоционально, мотивированно и с надлежащим запасом прочности. Не то что первую серию – матч за 1/8 финала Кубка Украины, в котором «бело-синие» одержали волевую победу 2:1.

Досталось тогда на орехи, после кубкового матча, и Турану, и его подопечным. Досталось за неумение выдерживать темп всего матча, за неумение реагировать по ходу матча на угрозы, на отсутствие мотивации и горящих глаз. И поползли слухи о возможной отставке Турана, ведь до того было непонятное поражение в Лиги конференций от кризисной «Легии», а перед тем – крупный влет в УПЛ ЛНЗ.

Но со второй попытки «Динамо» повержено, и настроение у «горняков» заметно улучшилось. И, понятное дело, уже никто не судачит о замене турецкого специалиста. Хотя та победа стала для «Шахтера» лишь второй в последних шести поединках.

Но, если говорить откровенно, то достаточно сложно оценить и сам матч против «Динамо» в чемпионате, и его последствия. А если бы динамовский защитник Попов не назвал бразильских оппонентов «пародиями», завелись бы эти самые бразильцы, или бы снова сыграли первый тайм на уровне, а на второй махнули рукой?

Не очень пока что понятна и роль Арды Турана в той резонансной победе над «Динамо». С точки зрения мотивации все было на уровне, но вот с точки зрения тактических ходов и решений есть вопросы.

В общем, уже в ближайших матчах будет видно, случайная ли победа «горняков» над «Динамо», или закономерная.

К счастью для «горняков», после поединка против «Динамо» для них календарь подготовил более удобных соперников. И первым из таких, «более удобных» соперников, станет «Брейдаблик».

Против исландцев не смогут сыграть по причине травм Траоре, Крыськив и Аллисон.

Брейдаблик

Не так давно у «Брейдаблика» поменялся главный тренер. Вместо Арнассона капитанский мостик «зелено-белых» занял Скулассон.

Под руководством Арнассона «Брейдаблик» выступал очень неплохо по тамошним меркам, однако нынешний сезон для «бликар» не такой успешный: команда занимает четвертое место в чемпионате страны, а в первом туре Лиги конференций «Брейдаблик» без шансов уступил швейцарской «Лозанне» – 0:3.

Олаф Скулассон, ранее имевший опыт работы лишь в молодежных командах, на посту главного тренера «Брейдаблика» начал «за здравие».

Во втором туре Лиги конференций «зелено-белые» расписали нулевую ничью с финским КуПС, а в чемпионате страны «бликар» переиграли «Стьярнан» – 3:2.

Перед матчем против «Шахтера» у наставника «Брейдаблика» хватает головной боли. Прежде всего, из-за состояния форварда Тобиаса Томсена. 33-летний датчанин – главная на данный момент надежда «зелено-белых» в атаке, но накануне поединка против «горняков» он получил небольшое повреждение.

История противостояний

Доселе оппоненты в официальных матчах не пересекались.

Прогноз

С соперником уровня «Брейдаблика» команда Арды Турана уже встречалась в нынешнем сезоне. В первом для «Шахтера» раунде отбора Лиги Европы был финский «Ильвес». Ту команду дончане разгромили в первом матче 6:0. Правда, во втором сыграли в нулевую ничью.

Так или иначе, все просто вопит о том, что украинская команда в этом противостоянии – явный фаворит, а исландская, стало быть, явный андердог. Так было бы и тогда, если бы дончане играли против «зелено-белых» на выезде. А на номинально родной арене – тем более, ведь «Брейдаблик» неважно выступает в гостях. Посему без особого риска прогнозируем уверенную победу «Шахтера». Наш вариант – 3:0.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Педро Энрике, Марлон Гомес, Очеретько, Бондаренко, Педриньо, Невертон, Элиас

«Брейдаблик»: Эйнарссон, Ингварссон, Муминович, Маргайрссон, Валгайрссон, Гюннлейгссон, Бьярнасон, Йонссон, Людвикссон, Кристинссон, Магнуссон.