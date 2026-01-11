Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Из Украины вызовов не было». Украинец сыграл матч за европейскую сборную
Другие новости
11 января 2026, 17:15 | Обновлено 11 января 2026, 17:16
1598
0

«Из Украины вызовов не было». Украинец сыграл матч за европейскую сборную

Алексей Завора пока не уверен в выборе спортивного гражданства

11 января 2026, 17:15 | Обновлено 11 января 2026, 17:16
1598
0
«Из Украины вызовов не было». Украинец сыграл матч за европейскую сборную
Алексей Завора

Украинский вингер словацкого «Слована» Алексей Завора прокомментировал слухи о смене футбольного гражданства на словацкое.

– Также в СМИ писали, что ты можешь сменить гражданство на словацкое. Вызывали ли тебя уже в сборную Словакии?

– Непосредственно в сборную Словакии меня не вызывали, но интерес был. Я ездил на уровень U-15. Перед вызовами в сборную там все разделено на 4 региона, и уже оттуда выбирают игроков. Меня формально не должны были вызывать, но все же пригласили, и я поехал с ними в Белград, в Сербию. Там я отыграл все три матча полностью, опять же всем понравился, все было хорошо. Но официального предложения от сборной не могло быть, потому что у меня еще нет гражданства. Дальше посмотрим, потому что из Украины вызовов в сборную тоже не было, даже на «Сбор будущих звезд» в Счастливом не приглашали. Был только один звонок: перед тем, как я перешел в «Шахтер», мне писали несколько человек, представлялись, что они из сборной, говорили: «Мы тобой интересуемся, ты нам интересен, расскажи о себе» — и на этом все.

– Планируешь ли ты получать или менять гражданство?

– Все будет зависеть от ситуации, как оно будет, пока не знаю. Если мне предложит сборная Словакии, то сразу предложат и сделать паспорт. А если Украина — то я тоже буду только «за».

По теме:
Легенду Шахтера обокрали во время матча сборной Украины по футболу
Рекордсмен УПЛ высказался о желании играть за сборную другой страны
Реброву предложили натурализовать Проспера Оба для сборной Украины
смена гражданства сборная Словакии по футболу сборная Украины по футболу Слован Братислава
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Футбол | 11 января 2026, 09:00 0
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике

Тренера разозлило поражение от «Браги»

Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 11 января 2026, 16:11 0
Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Встреча состоится 11 января в 21:45 по Киеву

6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го
Футбол | 11.01.2026, 12:45
6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го
6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Футбол | 11.01.2026, 07:16
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Футбол | 11.01.2026, 06:23
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
На этот раз хейта не будет. Усик снова обратился к украинцам
На этот раз хейта не будет. Усик снова обратился к украинцам
10.01.2026, 02:22 1
Бокс
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
10.01.2026, 13:36 12
Биатлон
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 6
Футбол
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
11.01.2026, 08:08 1
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем