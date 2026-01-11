«Из Украины вызовов не было». Украинец сыграл матч за европейскую сборную

Украинский вингер словацкого «Слована» Алексей Завора прокомментировал слухи о смене футбольного гражданства на словацкое.

– Также в СМИ писали, что ты можешь сменить гражданство на словацкое. Вызывали ли тебя уже в сборную Словакии?

– Непосредственно в сборную Словакии меня не вызывали, но интерес был. Я ездил на уровень U-15. Перед вызовами в сборную там все разделено на 4 региона, и уже оттуда выбирают игроков. Меня формально не должны были вызывать, но все же пригласили, и я поехал с ними в Белград, в Сербию. Там я отыграл все три матча полностью, опять же всем понравился, все было хорошо. Но официального предложения от сборной не могло быть, потому что у меня еще нет гражданства. Дальше посмотрим, потому что из Украины вызовов в сборную тоже не было, даже на «Сбор будущих звезд» в Счастливом не приглашали. Был только один звонок: перед тем, как я перешел в «Шахтер», мне писали несколько человек, представлялись, что они из сборной, говорили: «Мы тобой интересуемся, ты нам интересен, расскажи о себе» — и на этом все.

– Планируешь ли ты получать или менять гражданство?

– Все будет зависеть от ситуации, как оно будет, пока не знаю. Если мне предложит сборная Словакии, то сразу предложат и сделать паспорт. А если Украина — то я тоже буду только «за».