Экс-игрок претендента на УПЛ может перейти к аутсайдеру Первой лиги

Бывший полузащитник «Левого Берега» Олег Синица заинтересовал «Пробой», сообщает UA-Футбол.

По информации источника, Синица попал в шорт-лист клуба из Городенки, который ищет игроков для усиления после значительной чистки состава.

Олег в первой части сезона провел 11 матчей в Первой лиге и один – в Кубке Украины, в которых результативными действиями не отличался. В начале января «Левый Берег» официально сообщил о расставании с 29-летним полузащитником.

«Лелеки» первую часть сезона 2025/26 с 39 очками завершили на втором месте турнирной таблицы, претендуя на выход в УПЛ, а «Пробой» имеет 16 очков и находится в зоне переходных матчей на понижение.