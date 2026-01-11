Экс-игрок претендента на УПЛ может перейти к аутсайдеру Первой лиги

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
11 января 2026, 17:23 | Обновлено 11 января 2026, 17:24
Олег Синица заинтересовал «Пробой»

Левый Берег. Олег Синица

Бывший полузащитник «Левого Берега» Олег Синица заинтересовал «Пробой», сообщает UA-Футбол.

По информации источника, Синица попал в шорт-лист клуба из Городенки, который ищет игроков для усиления после значительной чистки состава.

Олег в первой части сезона провел 11 матчей в Первой лиге и один – в Кубке Украины, в которых результативными действиями не отличался. В начале января «Левый Берег» официально сообщил о расставании с 29-летним полузащитником.

«Лелеки» первую часть сезона 2025/26 с 39 очками завершили на втором месте турнирной таблицы, претендуя на выход в УПЛ, а «Пробой» имеет 16 очков и находится в зоне переходных матчей на понижение.

Пробой Городенка Первая лига Украины трансферы чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев Олег Синица
Иван Чирко Источник: UA-Football
