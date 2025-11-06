Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шанс для Шахтера и Динамо. 3-й тур Лиги конференций: расписание, таблица
Лига конференций
06 ноября 2025, 17:23 |
705
1

Шанс для Шахтера и Динамо. 3-й тур Лиги конференций: расписание, таблица

Вечером 6 ноября пройдут 18 поединков 3-го тура Лиги конференций

06 ноября 2025, 17:23 |
705
1 Comments
Шанс для Шахтера и Динамо. 3-й тур Лиги конференций: расписание, таблица
Коллаж Sport.ua

Вечером 6 ноября пройдут матчи 3-го тура основного раунда Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 матчей. Лиговая фаза состоит из 6 туров и продлится до декабря.

В турнире выступают два украинских клуба: киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 3-м туре будут сыграны матчи: 19:45 Шахтер Донецк – Брейдаблик (в польском Кракове), 22:00 Динамо Киев – Зринськи (в польском Люблине).

В турнирной таблице Шахтер занимает 17-е место, имея 3 очка из 6 (победа над Абердином 3:2 и поражение от Легии 1:2).

Динамо идет в хвосте таблицы (34-е место среди 26 команд) без набранных очков, стартовав в ЛК с двух пораженией от Кристал Пэлас (0:2) и Самсунспора (0:3).

Лидируют в турнире после 2 туров: Фиорентина, АЕК Ларнака, Целе, Лозанна, Самсунспор, Майнц (по 6 баллов).

Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).

По итогам 6 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Финал Лиги конференций состоится 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

3-й тур, 6 ноября 2025

Расписание матчей

  • 19:45. АЕК Ларнака (Кипр) – Абердин (Шотландия)
  • 19:45. КуПС (Финляндия) – Слован Братислава (Словакия)
  • 19:45. Майнц (Германия) – Фиорентина (Италия)
  • 19:45. Ноа (Армения) – Сигма Оломоуц (Чехия)
  • 19:45. Самсунспор (Турция) – Хамрун Спартанс (Мальта)
  • 19:45. Спарта Прага (Чехия) – Ракув (Польша)
  • 19:45. Целе (Словения) – Легия (Польша)
  • 19:45. Шахтер Донецк (Украина) – Брейдаблик (Исландия)
  • 19:45. AEK Афины (Греция) – Шемрок Роверс (Ирландия)
  • 22:00. Хеккен (Швеция) – Страсбург (Франция)
  • 22:00. Динамо Киев (Украина) – Зриньски (Босния и Герцеговина)
  • 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЗ Алкмар (Нидерланды)
  • 22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Риека (Хорватия)
  • 22:00. Лозанна (Швейцария) – Омония (Кипр)
  • 22:00. Райо Вальекано (Испания) – Лех Познань (Польша)
  • 22:00. Рапид Вена (Австрия) – Университатя Крайова (Румыния)
  • 22:00. Шелбурн (Ирландия) – Дрита (Косово)
  • 22:00. Шкендия (Северная Македония) – Ягеллония (Польша)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Фиорентина 2 2 0 0 5 - 0 06.11.25 19:45 Майнц - Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 6
2 АЕК Ларнака 2 2 0 0 5 - 0 06.11.25 19:45 АЕК Ларнака - Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 6
3 Целе 2 2 0 0 5 - 1 06.11.25 19:45 Целе - Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК 6
4 Лозанна 2 2 0 0 4 - 0 06.11.25 22:00 Лозанна - Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 6
4 Самсунспор 2 2 0 0 4 - 0 06.11.25 19:45 Самсунспор - Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 6
6 Майнц 2 2 0 0 2 - 0 06.11.25 19:45 Майнц - Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц 6
7 Райо Вальекано 2 1 1 0 4 - 2 06.11.25 22:00 Райо Вальекано - Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 4
8 Ракув 2 1 1 0 3 - 1 06.11.25 19:45 Спарта Прага - Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 4
9 Страсбург 2 1 1 0 3 - 2 06.11.25 22:00 Хеккен - Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 4
10 Ягеллония 2 1 1 0 2 - 1 06.11.25 22:00 Шкендия - Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 4
10 Ноа 2 1 1 0 2 - 1 06.11.25 19:45 Ноа - Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека 4
12 АЕК 2 1 0 1 7 - 3 06.11.25 19:45 АЕК - Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК 3
13 Зриньски 2 1 0 1 5 - 1 06.11.25 22:00 Динамо Киев - Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 3
14 Лех 2 1 0 1 5 - 3 06.11.25 22:00 Райо Вальекано - Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 3
15 Спарта Прага 2 1 0 1 4 - 2 06.11.25 19:45 Спарта Прага - Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 3
16 Кристал Пэлас 2 1 0 1 2 - 1 06.11.25 22:00 Кристал Пэлас - АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 3
17 Шахтер Донецк 2 1 0 1 4 - 4 06.11.25 19:45 Шахтер Донецк - Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 3
18 Легия 2 1 0 1 2 - 2 06.11.25 19:45 Целе - Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 3
19 Риека 2 1 0 1 1 - 1 06.11.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Ноа 1:0 Риека 3
20 Шкендия 2 1 0 1 1 - 2 06.11.25 22:00 Шкендия - Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 3
21 АЗ Алкмаар 2 1 0 1 1 - 4 06.11.25 22:00 Кристал Пэлас - АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 3
22 Линкольн Ред Импс 2 1 0 1 2 - 6 06.11.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 3
23 Дрита 2 0 2 0 2 - 2 06.11.25 22:00 Шелбурн - Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 2
24 Хеккен 2 0 2 0 2 - 2 06.11.25 22:00 Хеккен - Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 2
25 КуПС 2 0 2 0 1 - 1 06.11.25 19:45 КуПС - Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 2
26 Омония 2 0 1 1 1 - 2 06.11.25 22:00 Лозанна - Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц 1
27 Шелбурн 2 0 1 1 0 - 1 06.11.25 22:00 Шелбурн - Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1
28 Сигма 2 0 1 1 1 - 3 06.11.25 19:45 Ноа - Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 1
28 Университатя Крайова 2 0 1 1 1 - 3 06.11.25 22:00 Рапид Вена - Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 1
30 Брейдаблик 2 0 1 1 0 - 3 06.11.25 19:45 Шахтер Донецк - Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 1
31 Слован Братислава 2 0 0 2 1 - 3 06.11.25 19:45 КуПС - Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 0
32 Хамрун Спартанс 2 0 0 2 0 - 2 06.11.25 19:45 Самсунспор - Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 0
33 Шемрок Роверс 2 0 0 2 1 - 6 06.11.25 19:45 АЕК - Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 0
34 Динамо Киев 2 0 0 2 0 - 5 06.11.25 22:00 Динамо Киев - Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 0
35 Рапид Вена 2 0 0 2 1 - 7 06.11.25 22:00 Рапид Вена - Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 0
36 Абердин 2 0 0 2 2 - 9 06.11.25 19:45 АЕК Ларнака - Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Ванат назвал проблему, которая появилась после перехода из Динамо в Жирону
Лига конференций. 3-й тур, 6 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинский легионер в Исландии предупредил Шахтер
Лига конференций выбор редакции статистические расклады Фиорентина Динамо Киев Страсбург Риека Кристал Пэлас Омония Зриньски Мостар Ягеллония Белосток Шемрок Роверс Абердин Рапид Вена Райо Вальекано Майнц Университатя Крайова Спарта Прага АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Слован Братислава Лозанна Самсунспор Лех Познань АЕК Ларнака АЕК Афины Эдуард Соболь Легия Варшава Шкендия Целе Сигма Оломоуц Денис Костышин Хеккен Дрита Денис Игнатенко КуПС Павел Исенко Ноа Ереван Николай Кухаревич Ракув Ченстохова Линкольн Ред Импс Брейдаблик Шелбурн Хамрун Спартанс Александр Романчук (1999) Шахтер - Брейдаблик Динамо - Зриньски
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06 ноября 2025, 16:51 21
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

«Горняки» должны без проблем взять свое

В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после неудачи Бенфики в ЛЧ
Футбол | 06 ноября 2025, 17:37 2
В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после неудачи Бенфики в ЛЧ
В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после неудачи Бенфики в ЛЧ

Лиссабонский клуб потерпел поражение в противостоянии с немецким «Байером»

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Футбол | 06.11.2025, 07:14
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Футбол | 06.11.2025, 06:23
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Хоккей | 05.11.2025, 19:33
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex86 1
В прошлом туре обе команды неприятно удивили, посмотрим как в этом будет, раньше даже вопрос бы не стоял о двух победах над такими командами как сегодня да и в прошлом туре 
Ответить
0
Популярные новости
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
04.11.2025, 19:39 5
Футбол
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
05.11.2025, 07:02 1
Бокс
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 8
Футбол
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем