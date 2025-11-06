Шанс для Шахтера и Динамо. 3-й тур Лиги конференций: расписание, таблица

Вечером 6 ноября пройдут матчи 3-го тура основного раунда Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 матчей. Лиговая фаза состоит из 6 туров и продлится до декабря.

В турнире выступают два украинских клуба: киевское Динамо и донецкий Шахтер.

В 3-м туре будут сыграны матчи: 19:45 Шахтер Донецк – Брейдаблик (в польском Кракове), 22:00 Динамо Киев – Зринськи (в польском Люблине).

В турнирной таблице Шахтер занимает 17-е место, имея 3 очка из 6 (победа над Абердином 3:2 и поражение от Легии 1:2).

Динамо идет в хвосте таблицы (34-е место среди 26 команд) без набранных очков, стартовав в ЛК с двух пораженией от Кристал Пэлас (0:2) и Самсунспора (0:3).

Лидируют в турнире после 2 туров: Фиорентина, АЕК Ларнака, Целе, Лозанна, Самсунспор, Майнц (по 6 баллов).

Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).

По итогам 6 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Финал Лиги конференций состоится 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

3-й тур, 6 ноября 2025

Расписание матчей

19:45. АЕК Ларнака (Кипр) – Абердин (Шотландия)

19:45. КуПС (Финляндия) – Слован Братислава (Словакия)

19:45. Майнц (Германия) – Фиорентина (Италия)

19:45. Ноа (Армения) – Сигма Оломоуц (Чехия)

19:45. Самсунспор (Турция) – Хамрун Спартанс (Мальта)

19:45. Спарта Прага (Чехия) – Ракув (Польша)

19:45. Целе (Словения) – Легия (Польша)

19:45. Шахтер Донецк (Украина) – Брейдаблик (Исландия)

19:45. AEK Афины (Греция) – Шемрок Роверс (Ирландия)

22:00. Хеккен (Швеция) – Страсбург (Франция)

22:00. Динамо Киев (Украина) – Зриньски (Босния и Герцеговина)

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЗ Алкмар (Нидерланды)

22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Риека (Хорватия)

22:00. Лозанна (Швейцария) – Омония (Кипр)

22:00. Райо Вальекано (Испания) – Лех Познань (Польша)

22:00. Рапид Вена (Австрия) – Университатя Крайова (Румыния)

22:00. Шелбурн (Ирландия) – Дрита (Косово)

22:00. Шкендия (Северная Македония) – Ягеллония (Польша)

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Фиорентина 2 2 0 0 5 - 0 06.11.25 19:45 Майнц - Фиорентина 23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина 02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 6 2 АЕК Ларнака 2 2 0 0 5 - 0 06.11.25 19:45 АЕК Ларнака - Абердин 23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака 02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 6 3 Целе 2 2 0 0 5 - 1 06.11.25 19:45 Целе - Легия 23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе 02.10.25 Целе 3:1 АЕК 6 4 Лозанна 2 2 0 0 4 - 0 06.11.25 22:00 Лозанна - Омония 23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна 02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 6 4 Самсунспор 2 2 0 0 4 - 0 06.11.25 19:45 Самсунспор - Хамрун Спартанс 23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев 02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 6 6 Майнц 2 2 0 0 2 - 0 06.11.25 19:45 Майнц - Фиорентина 23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски 02.10.25 Омония 0:1 Майнц 6 7 Райо Вальекано 2 1 1 0 4 - 2 06.11.25 22:00 Райо Вальекано - Лех 23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано 02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 4 8 Ракув 2 1 1 0 3 - 1 06.11.25 19:45 Спарта Прага - Ракув 23.10.25 Сигма 1:1 Ракув 02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 4 9 Страсбург 2 1 1 0 3 - 2 06.11.25 22:00 Хеккен - Страсбург 23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония 02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 4 10 Ягеллония 2 1 1 0 2 - 1 06.11.25 22:00 Шкендия - Ягеллония 23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония 02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 4 10 Ноа 2 1 1 0 2 - 1 06.11.25 19:45 Ноа - Сигма 23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа 02.10.25 Ноа 1:0 Риека 4 12 АЕК 2 1 0 1 7 - 3 06.11.25 19:45 АЕК - Шемрок Роверс 23.10.25 АЕК 6:0 Абердин 02.10.25 Целе 3:1 АЕК 3 13 Зриньски 2 1 0 1 5 - 1 06.11.25 22:00 Динамо Киев - Зриньски 23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски 02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 3 14 Лех 2 1 0 1 5 - 3 06.11.25 22:00 Райо Вальекано - Лех 23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех 02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 3 15 Спарта Прага 2 1 0 1 4 - 2 06.11.25 19:45 Спарта Прага - Ракув 24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага 02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 3 16 Кристал Пэлас 2 1 0 1 2 - 1 06.11.25 22:00 Кристал Пэлас - АЗ Алкмаар 23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака 02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 3 17 Шахтер Донецк 2 1 0 1 4 - 4 06.11.25 19:45 Шахтер Донецк - Брейдаблик 23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия 02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 3 18 Легия 2 1 0 1 2 - 2 06.11.25 19:45 Целе - Легия 23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия 02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 3 19 Риека 2 1 0 1 1 - 1 06.11.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Риека 24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага 02.10.25 Ноа 1:0 Риека 3 20 Шкендия 2 1 0 1 1 - 2 06.11.25 22:00 Шкендия - Ягеллония 23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн 02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 3 21 АЗ Алкмаар 2 1 0 1 1 - 4 06.11.25 22:00 Кристал Пэлас - АЗ Алкмаар 23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава 02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 3 22 Линкольн Ред Импс 2 1 0 1 2 - 6 06.11.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Риека 23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех 02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 3 23 Дрита 2 0 2 0 2 - 2 06.11.25 22:00 Шелбурн - Дрита 23.10.25 Дрита 1:1 Омония 02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 2 24 Хеккен 2 0 2 0 2 - 2 06.11.25 22:00 Хеккен - Страсбург 23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано 02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 2 25 КуПС 2 0 2 0 1 - 1 06.11.25 19:45 КуПС - Слован Братислава 23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС 02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 2 26 Омония 2 0 1 1 1 - 2 06.11.25 22:00 Лозанна - Омония 23.10.25 Дрита 1:1 Омония 02.10.25 Омония 0:1 Майнц 1 27 Шелбурн 2 0 1 1 0 - 1 06.11.25 22:00 Шелбурн - Дрита 23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн 02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1 28 Сигма 2 0 1 1 1 - 3 06.11.25 19:45 Ноа - Сигма 23.10.25 Сигма 1:1 Ракув 02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 1 28 Университатя Крайова 2 0 1 1 1 - 3 06.11.25 22:00 Рапид Вена - Университатя Крайова 23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа 02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 1 30 Брейдаблик 2 0 1 1 0 - 3 06.11.25 19:45 Шахтер Донецк - Брейдаблик 23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС 02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 1 31 Слован Братислава 2 0 0 2 1 - 3 06.11.25 19:45 КуПС - Слован Братислава 23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава 02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 0 32 Хамрун Спартанс 2 0 0 2 0 - 2 06.11.25 19:45 Самсунспор - Хамрун Спартанс 23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна 02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 0 33 Шемрок Роверс 2 0 0 2 1 - 6 06.11.25 19:45 АЕК - Шемрок Роверс 23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе 02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 0 34 Динамо Киев 2 0 0 2 0 - 5 06.11.25 22:00 Динамо Киев - Зриньски 23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев 02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 0 35 Рапид Вена 2 0 0 2 1 - 7 06.11.25 22:00 Рапид Вена - Университатя Крайова 23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина 02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 0 36 Абердин 2 0 0 2 2 - 9 06.11.25 19:45 АЕК Ларнака - Абердин 23.10.25 АЕК 6:0 Абердин 02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 0 Полная таблица

