Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Вечером 23 октября прошли матчи 2-го тура Лиги конференций
Вечером 23 октября прошли матчи 2-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.
Оба украинских клуба потерпели поражения в этот игровой день.
Донецкий Шахтер в польском Кракове проиграло домашний матч Легии из Варшавы (1:2), пропустив решающий гол на 90+4 минуте.
Киевское Динамо на выезде разгромного проиграло турецкому клубу Самсунспор (0:3).
Шахтер имеет 3 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице, Динамо идет без зачетных пунктов (34-я позиция).
По итогам 6 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.
Лига конференций УЕФА 2025/26
2-й тур, 23 октября 2025. Второй блок матчей
- 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:1
- 22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Лех Познань (Польша) – 2:1
- 22:00. Майнц (Германия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 1:0
- 22:00. Самсунспор (Турция) – Динамо Киев (Украина) – 3:0
- 22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Ракув (Польша) – 1:1
- 22:00. Университатя Крайова (Румыния) – Ноа (Армения) – 1:1
- 22:00. Хамрун Спартанс (Мальта) – Лозанна (Швейцария) – 0:1
- 22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Целе (Словения) – 0:2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Фиорентина
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|06.11.25 19:45 Майнц - Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма
|6
|2
|АЕК Ларнака
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|06.11.25 19:45 АЕК Ларнака - Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар
|6
|3
|Целе
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|06.11.25 19:45 Целе - Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК
|6
|4
|Лозанна
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|06.11.25 22:00 Лозанна - Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик
|6
|4
|Самсунспор
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|06.11.25 19:45 Самсунспор - Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор
|6
|6
|Майнц
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|06.11.25 19:45 Майнц - Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц
|6
|7
|Райо Вальекано
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|06.11.25 22:00 Райо Вальекано - Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия
|4
|8
|Ракув
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|06.11.25 19:45 Спарта Прага - Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова
|4
|9
|Страсбург
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|06.11.25 22:00 Хеккен - Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург
|4
|10
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|06.11.25 22:00 Шкендия - Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс
|4
|10
|Ноа
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|06.11.25 19:45 Ноа - Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека
|4
|12
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|06.11.25 19:45 АЕК - Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК
|3
|13
|Зриньски
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|06.11.25 22:00 Динамо Киев - Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс
|3
|14
|Спарта Прага
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|06.11.25 19:45 Спарта Прага - Ракув02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс
|3
|15
|Лех
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|06.11.25 22:00 Райо Вальекано - Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена
|3
|16
|Кристал Пэлас
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|06.11.25 22:00 Кристал Пэлас - АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас
|3
|17
|Шахтер Донецк
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|06.11.25 19:45 Шахтер Донецк - Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк
|3
|18
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|06.11.25 19:45 Целе - Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор
|3
|19
|Шкендия
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|06.11.25 22:00 Шкендия - Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия
|3
|20
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|06.11.25 22:00 Кристал Пэлас - АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар
|3
|21
|Линкольн Ред Импс
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|06.11.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс
|3
|22
|Дрита
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|06.11.25 22:00 Шелбурн - Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита
|2
|23
|Хеккен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|06.11.25 22:00 Хеккен - Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен
|2
|24
|КуПС
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|06.11.25 19:45 КуПС - Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита
|2
|25
|Омония
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|06.11.25 22:00 Лозанна - Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц
|1
|26
|Шелбурн
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|06.11.25 22:00 Шелбурн - Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен
|1
|27
|Сигма
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|06.11.25 19:45 Ноа - Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма
|1
|27
|Университатя Крайова
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|06.11.25 22:00 Рапид Вена - Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова
|1
|29
|Брейдаблик
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|06.11.25 19:45 Шахтер Донецк - Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик
|1
|30
|Риека
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|06.11.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Риека02.10.25 Ноа 1:0 Риека
|0
|31
|Слован Братислава
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|06.11.25 19:45 КуПС - Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург
|0
|32
|Хамрун Спартанс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|06.11.25 19:45 Самсунспор - Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс
|0
|33
|Шемрок Роверс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|06.11.25 19:45 АЕК - Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс
|0
|34
|Динамо Киев
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|06.11.25 22:00 Динамо Киев - Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас
|0
|35
|Рапид Вена
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|06.11.25 22:00 Рапид Вена - Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена
|0
|36
|Абердин
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|06.11.25 19:45 АЕК Ларнака - Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк
|0
Инфографика
