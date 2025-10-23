Первый блок Лиги конференций. Разочарование для Шахтера, один матч прерван

Вечером 23 октября проходят матчи 2-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Завершились матчи первого вечернего блока игр.

Донецкий Шахтер в польском Кракове проиграло домашний матч Легии из Варшавы (1:2), пропустив решающий гол на 90+4 минуте.

В 22:00 киевское Динамо на выезде проводит встречу с турецким клубом Самсунспор.

Матч между командами Риека (Хорватия) и Спарта Прага (Чехия) приостановлен на 13-й минуте (0:0) из-за сильного дождя.

Лига конференций УЕФА 2025/26

2-й тур, 23 октября 2025

19:45. Шахтер Донецк (Украина) – Легия Варшава (Польша) – 1:2

Гол: Мейреллиш, 61 – Аугустиняк, 16, 90+4

19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Слован Братислава (Словакия) – 1:0

Гол: Мейнанс, 44

19:45. Брейдаблик (Исландия) – КуПС (Финляндия) – 0:0

19:45. Хеккен (Швеция) – Райо Вальекано (Испания) – 2:2

Голы: Линдберг, 41, Брусберг, 55 – Альваро Гарсия, 15, Рациу, 90+13 (пен)

19:45. Дрита (Косово) – Омония (Кипр) – 1:1

Голы: Манай, 12 – Масурас, 45

19:45. Риека (Хорватия) – Спарта Прага (Чехия) – 0:0 (матч приостановлен на 13-й минуте)

19:45. Рапид Вена (Австрия) – Фиорентина (Италия) – 0:3

Голы: Ндур, 9, Джеко, 48, Гудмундссон, 88

19:45. Страсбург (Франция) – Ягеллония (Польша) – 1:1

Голы: Паничелли, 79 – Стоинович, 54

19:45. Шкендия (Северная Македония) – Шелбурн (Ирландия) – 1:0

Гол: Барретт, 90+1 (автогол)

19:45. АЕК Афины (Греция) – Абердин (Шотландия) – 6:0

Голы: Койта, 11, 18, Элиассон, 27, Марин, 55, Йович, 81, Кутеша, 87

