  Миколенко выбрал клуб, за который будет играть минимум до лета 2027 года
12 января 2026, 07:30
Миколенко выбрал клуб, за который будет играть минимум до лета 2027 года

Украинец останется в «Эвертоне»

Миколенко выбрал клуб, за который будет играть минимум до лета 2027 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не планирует менять клуб этой зимой, несмотря на интерес со стороны «Галатасарая».

По информации источника, английский клуб намерен продлить его контракт до лета 2027 года, чтобы избежать бесплатного ухода. Сам Миколенко также не заинтересован в переезде в чемпионат Турции и готов продолжить играть в АПЛ.

Контракт Миколенко с английским клубом действует до лета 2026 года. В этом сезоне на счету Виталия 16 матчей, но без результативных действий. Ранее сообщалось, что «Эвертон» планирует обменять Миколенко.

Эвертон Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта
Дмитрий Олийченко Источник: Sport Witness
