Миколенко выбрал клуб, за который будет играть минимум до лета 2027 года
Украинец останется в «Эвертоне»
Левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не планирует менять клуб этой зимой, несмотря на интерес со стороны «Галатасарая».
По информации источника, английский клуб намерен продлить его контракт до лета 2027 года, чтобы избежать бесплатного ухода. Сам Миколенко также не заинтересован в переезде в чемпионат Турции и готов продолжить играть в АПЛ.
Контракт Миколенко с английским клубом действует до лета 2026 года. В этом сезоне на счету Виталия 16 матчей, но без результативных действий. Ранее сообщалось, что «Эвертон» планирует обменять Миколенко.
