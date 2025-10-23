Лига конференций. 2-й тур, 23 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 23 октября проходят матчи 2-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках).

Донецкий Шахтер в польском Кракове сыграет условно домашний матч против польской Легии из Варшавы.

Киевское Динамо на выезде проведет встречу с турецким клубом Самсунспор.

Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).

Лига конференций УЕФА 2025/26

2-й тур, 23 октября 2025

19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Слован Братислава (Словакия)

19:45. Брейдаблик (Исландия) – КуПС (Финляндия)

19:45. Хеккен (Швеция) – Райо Вальекано (Испания)

19:45. Дрита (Косово) – Омония (Кипр)

19:45. Риека (Хорватия) – Спарта Прага (Чехия)

19:45. Рапид Вена (Австрия) – Фиорентина (Италия)

19:45. Страсбург (Франция) – Ягеллония (Польша)

19:45. Шахтер Донецк (Украина) – Легия (Польша)

19:45. Шкендия (Северная Македония) – Шелбурн (Ирландия)

19:45. AEK Афины (Греция) – Абердин (Шотландия)

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр)

22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Лех Познань (Польша)

22:00. Майнц (Германия) – Зриньски (Босния и Герцеговина)

22:00. Самсунспор (Турция) – Динамо Киев (Украина)

22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Ракув (Польша)

22:00. Университатя Крайова (Румыния) – Ноах (Армения)

22:00. Хамрун Спартанс (Мальта) – Лозанна (Швейцария)

22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Целе (Словения)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

