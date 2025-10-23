ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?
Игра Риеки со Спартой прервана в первом тайме
Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен в первом тайме из-за погодных условий.
Поединок 2-го тура Лиги конференций между хорватской «Риекой» и пражской «Спартой» был остановлен на 13-й минуте при счете 0:0.
Еврокубковая игра приостановлена арбитром в первом тайме из-за сильного ливня.
Футболисты обеих команд покинули поле, ожидая решения официальных лиц по дальнейшему продолжению встречи.
