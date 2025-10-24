Риека победила Спарту в доигрывании хаотичного матча Лиги конференций

24 октября в 17:00 состоялось доигрывание матча 2-го тура Лиги конференций.

Хорватская Риека на домашней арене обыграла чешский клуб Спарта Прага (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Днем ранее игра в Хорватии была приостановлена в первом тайме из-за погодных условий. Главный судья сначала прервал игру на 13-й минуте при счете 0:0 из-за сильного ливня, и после паузы был сыгран первый тайм. Но погодные условия не позволили завершить матч в тот день.

24 ноября игру возобновили со второго тайма. Единственный в матче гол для Риеки забил Дэниел Аду-Аджей на 75-й минуте.

Риека и Спарта имеют по 3 очка из 6 возможных и находятся в середине турнирной таблицы Лиги конференций.

Лига конференций. 2-й тур

Доигрывание матча. 24 октября

Риека (Хорватия) – Спарта Прага (Чехия) – 1:0

Гол: Дэниел Аду-Аджей, 75

Инфографика