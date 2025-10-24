Риека – Спарта. Доигрывание матча Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 24 октября в 17:00 доигрывание поединка 2-го тура ЛК
24 октября в 17:00 проходит доигрывание матча 2-го тура Лиги конференций.
Хорватская Риека на домашней арене принимает чешский клуб Спарта Прага.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Днем ранее игра в Хорватии была приостановлена в первом тайме из-за погодных условий.
Главный судья сначала прервал игру на 13-й минуте при счете 0:0 из-за сильного ливня, и после паузы был сыгран первый тайм.
24 ноября в 17:00 игру возобновят со второго тайма.
