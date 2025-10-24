Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Риека – Спарта. Доигрывание матча Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Лига конференций
Риека
24.10.2025 17:00 – перерыв 0 : 0
Спарта Прага
23 октября игра была остановлена после первого тайма из-за сильного дождя, доигрывание – 24 октября 2025 в 17:00
Лига конференций
24 октября 2025, 15:08 | Обновлено 24 октября 2025, 15:19
Смотрите 24 октября в 17:00 доигрывание поединка 2-го тура ЛК

ФК Риека

24 октября в 17:00 проходит доигрывание матча 2-го тура Лиги конференций.

Хорватская Риека на домашней арене принимает чешский клуб Спарта Прага.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Днем ранее игра в Хорватии была приостановлена в первом тайме из-за погодных условий.

Главный судья сначала прервал игру на 13-й минуте при счете 0:0 из-за сильного ливня, и после паузы был сыгран первый тайм.

24 ноября в 17:00 игру возобновят со второго тайма.

Лига конференций Риека Спарта Прага смотреть онлайн доигрывание матча
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
