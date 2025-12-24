Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Шахтера: «УПЛ сейчас становится интереснее»
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 14:44 |
351
0

Игрок Шахтера: «УПЛ сейчас становится интереснее»

Дмитрий Ризнык – о УПЛ и Лиге конференций

24 декабря 2025, 14:44 |
351
0
Игрок Шахтера: «УПЛ сейчас становится интереснее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал уровень УПЛ и соперников «горняков» в Лиге конференций:

«УПЛ сейчас становится интереснее. Появляются команды с финансами, которые могут позволить себе подписывать качественных игроков. Это хорошо для чемпионата. Если приезжают легионеры – уровень растет.

Что касается еврокубков, то в нашей группе был уровень, с которым «Шахтеру» нужно справляться. Да, там есть сильные команды, которые хорошо играют и являются чемпионами своих лиг. Но в целом мы хорошо прошли первые этапы, напрямую вышли в 1/8 финала, избежав лишнего матча в феврале. Это плюс для нас. Наша задача – выкладываться на максимум как в чемпионате Украины, так и в еврокубках, и мы это делаем».

Ранее Ризнык рассказал о работе с новым тренерским штабом команды под руководством Арды Турана.

По теме:
Оболонь определилась с некоторыми спаррингами в Турции
Один из клубов УПЛ решил провести сборы на Балканах
Экс-игрок Шахтера может завершить карьеру. Он попрощался с дебютантом УПЛ
Дмитрий Ризнык Лига конференций чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Иван Чирко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Футбол | 23 декабря 2025, 22:40 27
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу

Помогла функционеру в этом поддельная инвалидность

Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ
Футбол | 24 декабря 2025, 08:59 5
Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ
Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ

Лунин может продолжить выступления в «Милане»

Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Футбол | 23.12.2025, 22:17
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
Баскетбол | 23.12.2025, 14:59
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
Аль-Наср – Аль-Завраа. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов АФК 2
Футбол | 24.12.2025, 13:31
Аль-Наср – Аль-Завраа. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов АФК 2
Аль-Наср – Аль-Завраа. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов АФК 2
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 48
Футбол
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
22.12.2025, 23:00 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
22.12.2025, 23:29
Футбол
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
23.12.2025, 09:17 13
Футбол
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
22.12.2025, 17:47 1
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
24.12.2025, 01:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем