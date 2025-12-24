Игрок Шахтера: «УПЛ сейчас становится интереснее»

Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал уровень УПЛ и соперников «горняков» в Лиге конференций:

«УПЛ сейчас становится интереснее. Появляются команды с финансами, которые могут позволить себе подписывать качественных игроков. Это хорошо для чемпионата. Если приезжают легионеры – уровень растет.

Что касается еврокубков, то в нашей группе был уровень, с которым «Шахтеру» нужно справляться. Да, там есть сильные команды, которые хорошо играют и являются чемпионами своих лиг. Но в целом мы хорошо прошли первые этапы, напрямую вышли в 1/8 финала, избежав лишнего матча в феврале. Это плюс для нас. Наша задача – выкладываться на максимум как в чемпионате Украины, так и в еврокубках, и мы это делаем».