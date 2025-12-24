Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  РИЗНЫК: «Я уверен, что во второй половине сезона мы еще прибавим»
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 13:43 |
РИЗНЫК: «Я уверен, что во второй половине сезона мы еще прибавим»

У «горняков» собрался классный коллектив и сильный тренерский штаб

РИЗНЫК: «Я уверен, что во второй половине сезона мы еще прибавим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал о работе с новым тренерским штабом команды под руководством Арды Турана.

– Команда входит в зимнюю паузу посередине сезона. Если проанализировать все сыгранные матчи, как бы вы охарактеризовали динамику «Шахтера» уже при новом тренерском штабе?

– Времена меняются, приходят новые тренеры со своим видением футбола. Поэтому, на мой взгляд, сравнивать прошлый сезон с нынешним не совсем корректно. Но в целом я уверен, что во второй половине сезона мы еще прибавим. Сейчас у нас собрался очень классный коллектив и сильный тренерский штаб, так что наша главная задача – работать.

– В течение сезона были как позитивные отрезки, так и матчи с потерей очков, которые сложно объяснить. Как вы оцениваете эту ситуацию и сколько времени, по вашему мнению, нужно команде для стабильной, качественной игры и результата?

– Тут важно понимать, что именно подразумевается под позитивными отрезками. Например, выход и победа в группе – это тоже позитивный результат. Если говорить в целом, я не могу сказать, сколько именно времени нам нужно. Я не считаю, что мы плохо играем. У нас очень молодая, амбициозная команда. Раньше в «Шахтере» было больше опытных футболистов, сейчас состав значительно моложе. Времена меняются, футбол меняется, и мы движемся вперед. Наша задача – работать и выкладываться на поле.

– В этом сезоне УПЛ выглядит более разнообразной. Были ли игровые модели соперников, которые оказались самыми сложными для чтения или стали неожиданностью?

– У нас очень хорошая аналитическая группа. Она детально разбирает каждого соперника, поэтому мы заранее знаем, как он играет и на что делает акцент. К каждому матчу нас хорошо готовят, и мы выходим на поле максимально готовыми.

– Вы застали разные тренерские штабы в клубе. Очевидно, что каждый из них имел свой подход – и к стилю игры в целом, и к требованиям к позиции вратаря в частности. Насколько эти требования для вас менялись и было ли что-то сложное в плане адаптации?

– Нет, требования к вратарям особо не менялись. Нужно играть в короткий пас, фактически как полевой игрок. Поэтому в этом плане все стабильно – это структура игры, которую нужно выполнять.

Арда Туран Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Футбол 24
