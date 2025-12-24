В Металлисте 1925 рассказали, что ждут от Вереса после скандального матча

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал игру команды в чемпионате Украины, а также поделился мнением о скандальном матче с ровенским «Вересом», который не была сыгран из-за проблем со светом.

Наставник харьковского клуба надеется, что соперник согласится провести этот поединок позже, поскольку предыдущие попытки договориться между оппонентами завершились неудачей.

– Первая часть сезона позади. Как вы ее оцениваете? Что было положительного, а что – отрицательного, и что запомнилось больше всего?

– Безусловно, мы могли выступить лучше. Прежде всего – набрать больше очков. Были матчи, в которых мы теряли зачетные баллы там, где этого можно было избежать. Частично этому есть объективные причины – серия неожиданных травм.

В определенный период мы остались без Ари Моуры, Рамика Гаджиева, потом выбыли Калитвинцев, Мба, Итодо, Мартынюк. Именно в этот отрезок мы потеряли очки в матчах с «Кудровкой» и «Эпицентром».

В то же время, я считаю, что у команды есть большой потенциал и нам есть куда расти. Мы двигаемся в правильном направлении. Если говорить о наиболее запомнившихся матчах, то это игра с «Шахтером». Хоть мы не победили, но показали качественный футбол.

Также хорошие матчи провели против «Динамо» и «Полесья». Для команды, фактически создававшейся с нуля в начале сезона, это вполне достойный результат.

– Какой вы видите вторую часть сезона?

– Нас ждет очень напряженная и интересная борьба, и главное – мы в ней участвуем. Впереди матч с «Вересом», который имеет турнирное значение. Надеюсь, что все решится на футбольном поле, а не в кабинетах.

Именно в борьбе, которая будет во второй части сезона, команда растет. Соревноваться за высокие позиции – это интересно для меня, как для тренера, так и для футболистов, – подытожил Бартулович.