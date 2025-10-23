Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций
23 октября в 19:45 прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26.
В польском Кракове донецкий Шахтер принимал польскую Легию из Варшавы.
Ударом издалека в девятку Шахтер пропустил быстрый гол от Легии, Рафал Аугустиняк открыл счет на 16-й минуте (1:0).
Лука Мейреллиш, выиграв воздух после навеса Юхима Конопли, сравнял счет на 61-й минуте (1:1).
Победный гол для Легии забил тот же Рафал Аугустиняк на 90+4 минуте ударом со штрафного (2:1).
Шахтер набрал 3 очка после 2 матчей и будет находиться в середине турнирной таблицы.
🏆 Лига конференций УЕФА 2025/26
2-й тур, 23 октября 2025
19:45. Шахтер Донецк (Украина) – Легия Варшава (Польша) – 1:2
Гол: Мейреллиш, 61 – Аугустиняк, 16, 90+4
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Рафал Аугустиняк, 16 мин
ГОЛ! 1:1. Лука Мейреллиш, 61 мин
ГОЛ! 1:2. Рафал Аугустиняк, 90+4 мин
Инфографика
События матча
