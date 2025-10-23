Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Лига конференций
Шахтер Донецк
23.10.2025 19:45 – FT 1 : 2
Легия
23 октября 2025, 22:23 | Обновлено 23 октября 2025, 22:27
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций

Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

23 октября в 19:45 прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове донецкий Шахтер принимал польскую Легию из Варшавы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ударом издалека в девятку Шахтер пропустил быстрый гол от Легии, Рафал Аугустиняк открыл счет на 16-й минуте (1:0).

Лука Мейреллиш, выиграв воздух после навеса Юхима Конопли, сравнял счет на 61-й минуте (1:1).

Победный гол для Легии забил тот же Рафал Аугустиняк на 90+4 минуте ударом со штрафного (2:1).

Шахтер набрал 3 очка после 2 матчей и будет находиться в середине турнирной таблицы.

🏆 Лига конференций УЕФА 2025/26

2-й тур, 23 октября 2025

19:45. Шахтер Донецк (Украина) – Легия Варшава (Польша) – 1:2

Гол: Мейреллиш, 61 – Аугустиняк, 16, 90+4

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Рафал Аугустиняк, 16 мин

ГОЛ! 1:1. Лука Мейреллиш, 61 мин

ГОЛ! 1:2. Рафал Аугустиняк, 90+4 мин

Инфографика

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Рафал Аугустыняк (Легия).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Мейреллиш (Шахтер Донецк), асcист Ефим Конопля.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Рафал Аугустыняк (Легия).
По теме:
«Это всегда приятно». Фесюн прокомментировал поражение Шахтера в ЛК
Мейреллиш – 11-й бразилец Шахтера с результативным действием в евросезоне
ФОТО. Как Караваев не забил в пустые с трех метров в матче с Самсунспором
Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия видео голов и обзор Лука Мейреллиш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
