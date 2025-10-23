23 октября в 19:45 прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове донецкий Шахтер принимал польскую Легию из Варшавы.

Ударом издалека в девятку Шахтер пропустил быстрый гол от Легии, Рафал Аугустиняк открыл счет на 16-й минуте (1:0).

Лука Мейреллиш, выиграв воздух после навеса Юхима Конопли, сравнял счет на 61-й минуте (1:1).

Победный гол для Легии забил тот же Рафал Аугустиняк на 90+4 минуте ударом со штрафного (2:1).

Шахтер набрал 3 очка после 2 матчей и будет находиться в середине турнирной таблицы.

🏆 Лига конференций УЕФА 2025/26

2-й тур, 23 октября 2025

19:45. Шахтер Донецк (Украина) – Легия Варшава (Польша) – 1:2

Гол: Мейреллиш, 61 – Аугустиняк, 16, 90+4

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Рафал Аугустиняк, 16 мин

ГОЛ! 1:1. Лука Мейреллиш, 61 мин

ГОЛ! 1:2. Рафал Аугустиняк, 90+4 мин

Инфографика