Шахтер Донецк

23 октября в Кракове «Шахтер» проведет поединок второго тура основного раунда Лиги конференций. Соперником горняков будет варшавская «Легия».

Шахтер

Подопечные Арды Турана порядком намучились в поединке первого тура ЛК – против «Абердина» – на то время худшей команды чемпионата Шотландии. Тем не менее, «горняки» в той выездной встрече сумели добыть победу – 3:2.

Та виктория для дончан стала четвертой подряд во всех турнирах. Казалось бы, далее должно быть продолжение успешной серии. Но все оказалось иначе.

Между первым и вторым туром Лиги конференций донецкая команда угодила в зону повышенной «турбулентности».

В чемпионате Украины «Шахтер» не выигрывает уже в двух подряд поединках, и за это время «оранжево-черные» потеряли лидерство.

Но еще больше за потерю лидерства в имиджевом плане команда Арды Турана потеряла в поединке против ЛНЗ. В том номинально домашнем матче обладатель Кубка Украины был на голову разбит – 4:1, причем единственный гол дончане смогли забить лишь со «стандарта»: Назарина отлично исполнил штрафной удар с дальней дистанции.

Кроме того удара Назарины «горняки» и не создали настоящей опасности у ворот черкасской команды.

Не выиграли дончане и в следующем календарном поединке – против «Полесья». Хотя в этот раз и не проиграли – нулевая ничья. И снова единственный опасный момент у ворот соперника был создан благодаря умению Назарины исполнять штрафные удары. Но в этот раз состояться взятию ворот помешала крестовина.

По причине травм главный тренер «горняков» в игре против «Легии» не сможет рассчитывать сразу на нескольких игроков. В частности, в лазарете пребывают Крыськив, Алиссон и Траоре. Под вопросом участие в игре и Очеретько, который получил повреждение в игре с «Полесьям».

Легия

Гранд польского футбола сейчас переживает далеко не лучшие времена. В минувшем сезоне варшавская команда финишировала лишь на пятом месте в чемпионате, но при этом сумела выиграть Кубок Польши, благодаря чему и квалифицировалась в отбор Лиги Европы.

Два первых противостояния в ЛЕ – против «Актобе» и «Баника» – для «зеленых» оказались успешными. Однако далее варшавская команда не сумела преодолеть кипрский барьер – АЕК из Ларнаки, и выбыла в Лигу конференций.

В первом туре основного раунда ЛК «Легия» в родных стенах уступила турецкому «Самсунспору» – 0:1. Не трагедия, если говорить о конкретной игре, ведь впереди еще много матчей, и можно наверстать упущенное. Но, если говорить в целом, то можно констатировать, что нынешний сезон «Легия» проваливает.

Варшавяне проиграли последние три матча (еврокубок плюс два поединка Экстраклясы – против «Гурника» и «Заглембе»). Последний раз «Легия» побеждала в сентябре. И, как следствие, в чемпионате Польши «зеленые» расположились на девятой строчке, с отставанием от лидера, «Ягеллонии», на девять баллов.

Перед игрой против «Шахтера» в «Легии» - разброд и шатания. Во всяком случае, в подобном тоне информируют тамошние СМИ.

По информации польских информированных источников, главный тренер «Легии» Эдвард Йорданеску, который возглавил варшавский коллектив лишь летом нынешнего года, после трех подряд поражений подал в отставку. Да, это тот самый Эдвард (сын знаменитого румынского тренера Ангела Йорданеску), который во главе сборной Румынии на Евро-2024 разгромил сборную Украины 3:0.

Польские журналисты утверждают, что в минувшие выходные Йорданеску встретился с клубным руководством и заявил о своем желании уйти. Более того, якобы в понедельник Эдвард на тренировке заявил подопечным, что уходит в отставку. Тренировка длилась всего пятнадцать минут.

Однако уже на следующий день спортивный директор «Легии» Фреди Бобич заявил, что Йорданеску остается, и что на встрече с клубным руководством румынский тренер не поднимал вопрос о своем досрочном уходе.

Тем не менее, тренировка «Легии» во вторник была отменена.

Основной причиной столь резких «телодвижений» Йорданеску польские СМИ называют разочарование тренера в новых игроках. В летнее межсезонье «Легия» продала сразу восемь игроков основного состава, обогатившись на более чем 17 миллионов евро, но вот те новички, которые пришли на замену лидерам, пока что откровенно не тянут.

История противостояний

«Шахтер» уже пересекался с «Легией» на евроарене. Было это в далеком 2006 году. Тогда оппоненты встретились в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Оба матча выиграли «горняки» – 1:0 и 3:2.

Прогноз

С одной стороны – действительно кризисная «Легия». Когда, как не сейчас, играть против этой команды. Но, с другой стороны, и нынешний «Шахтер» по состоянию на сейчас сложно назвать цельным и прогрессирующим. Несмотря на целую россыпь бразильских игроков в составе, «Шахтер» пока что не может похвастаться яркой и результативной игрой в атаке. Ну, а проблемы дончан в обороне уже общеизвестны.

Тем не менее, рискнем предположить, что в этом поединке наша команда все-таки одержит минимальную победу.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина, Бондаренко, Невертон, Педриньо, Лукас Феррейра, Элиас.

«Легия»: Тобьяж, Вшолек, Пентковский, Капуади, Винагре, Капустка, Шиманьски, Элитим, Красники, Райович, Ходына.