Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Легия. Текстовая трансляция матча
Лига конференций
Шахтер Донецк
23.10.2025 19:45 - : -
Легия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
23 октября 2025, 01:56 |
4
0

Шахтер – Легия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Лиги конференций

23 октября 2025, 01:56 |
4
0
Шахтер – Легия. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В четверг, 23-го октября, состоится поединок 2-го тура Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и польская «Легия». Матч пройдет в Кракове, на поле стадиона «Городской» им. Генрика Реймана, начало в 19:45.

Команда Арды Турана будет считаться фаворитом и в предстоящей игре, но по опыту «Абердина» (3:2) уже можно смело говорить, что этот статус у «Шахтера» больше похож на условность. Играть придется номинально домашний матч, но фактически на поле соперников, у которых явно дела не в порядке внутри коллектива, но за какие-то результаты «Легия» в чемпионате при этом все равно цепляется.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Легия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
23 октября 2025 -
19:45
Легия
Победа Шахтера 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кристал Пэлас – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
АЗ Алкмаар – Слован. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Футбол | 22 октября 2025, 22:05 5
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления

Журналисты Footmercato прогнозируют Илье начало следующего матча в запасе

Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Футбол | 22 октября 2025, 07:58 10
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян

Валентин Рубчинский может уже зимой перебраться в Житомир

Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Футбол | 22.10.2025, 07:32
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
Футбол | 22.10.2025, 02:43
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
Аталанта – Славия. Веселые 0:0 в Бергамо. Видеообзор матча
Футбол | 23.10.2025, 00:10
Аталанта – Славия. Веселые 0:0 в Бергамо. Видеообзор матча
Аталанта – Славия. Веселые 0:0 в Бергамо. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
22.10.2025, 00:40
Бокс
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 59
Футбол
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем