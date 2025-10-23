Шахтер Донецк

В четверг, 23-го октября, состоится поединок 2-го тура Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и польская «Легия». Матч пройдет в Кракове, на поле стадиона «Городской» им. Генрика Реймана, начало в 19:45.

Команда Арды Турана будет считаться фаворитом и в предстоящей игре, но по опыту «Абердина» (3:2) уже можно смело говорить, что этот статус у «Шахтера» больше похож на условность. Играть придется номинально домашний матч, но фактически на поле соперников, у которых явно дела не в порядке внутри коллектива, но за какие-то результаты «Легия» в чемпионате при этом все равно цепляется.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Легия», за которой можно следить в украинской версии сайта.