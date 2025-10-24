ТУРАН: «Трудно демонстрировать результат. С таким сталкивается и Динамо»

Главный тренер Шахтера Арда Туран провел пресс-конференцию после матча второго тура Лиги конференций 2025/26 против Легии (1:2):

– Прежде всего хочу поздравить «Легию». Если команда тебя побеждает, она, наверное, сделала больше правильных вещей, чем ты. Что касается нас, мы старались оставаться верными своему игровому плану, но в начале матча наши единоборства и уровень концентрации были недостаточными. После пропущенного гола мы очень медленно выполняли вбросы, а также медленно поднимались после фолов. Это не выглядело как поведение команды, которая уступает в счете. Я сказал об этом своим игрокам в раздевалке, и впоследствии мы взяли контроль над игрой. Я горжусь уровнем игры во втором тайме, ведь в атаке у нас были ребята 18-19 лет. Это была команда, состоящая из нашего будущего. Они сыграли великолепно, но им нужно научиться правильно действовать в ключевые моменты – и мы будем над этим работать и совершенствоваться. Что касается поражения: я беру на себя полную ответственность, но это также такое поражение, которое мы сможем компенсировать в будущем. Мы с оптимизмом смотрим вперед, поэтому будем дальше готовиться и сконцентрируем наше внимание на большой игре в воскресенье.

– Сегодня вы не выставили свой основной состав. Считаете ли вы, что впереди более важные матчи? И второе: что можете сказать об игре «Легии»?

– По первому вопросу, это был матч, который мы можем компенсировать, можем отыграться впоследствии. Именно поэтому мы выбрали такой состав. В остальном Лига конференций для нас важнее всего, но мы вынуждены действовать так, ведь у нас длительные переезды и мы постоянно сталкиваемся с большим количеством травм. Если посмотреть в целом, все украинские команды, которые выступают в Европе, делают то же самое из-за определенных трудностей на границе и долгих путешествий. Что касается второго вопроса, «Легия» была командой с наибольшим количеством навесов в своей лиге, а также с наибольшим количеством ударов по воротам и наименьшим количеством ударов, разрешенных соперникам. У них хорошая статистика, у них были сложные моменты раньше, но мы относимся к ним с большим уважением. У них очень хороший тренер, которого мы также уважаем. Они нас победили, а если так, то справились лучше, чем мы.

– Команда пропустила на последних секундах матча. Как вы считаете, в чем причина этого гола: тактическая ошибка, потеря концентрации, усталость или что-то другое?

– В футболе можно в целом хорошо сыграть, но в то же время футбол – это и умение правильно действовать в ключевые моменты. Что касается второго тайма, я полностью доволен уровнем игры, но в последние секунды не следовало выполнять вброс именно там или возвращать мяч в направлении наших ворот. Чтобы мы пропустили гол, нужно, чтобы произошло пять-шесть ошибок подряд, – и у нас были эти ошибки. Причем у опытных игроков. Что касается тактической ошибки, я пока не могу ничего сказать, ведь будет неправильно делать выводы до просмотра анализа матча. Но что касается уровня игры, то, как уже сказал, я доволен, и все сводится к определенным моментам.

– Мистер, вопрос о выборе стартового состава: сегодня вы выпустили в воротах Фесюна, но, если сравнивать его с Ризником, он не так опытен и имеет меньше игровой практики. Почему вы приняли такое решение и довольны ли игрой Фесюна?

– Прежде всего, если я ставлю в состав одного вратаря, то не должен думать, было бы иначе, если бы играл другой, ведь я уважаю всех своих футболистов. Что касается Фесюна, он очень ценный вратарь, очень перспективный, его ждет хорошее будущее. На этом уровне он будет учиться на ошибках. Он обладает высоким качеством в игре в пас, прекрасно работает ногами, но будет совершенствоваться только через игровую практику. Никто не учится без ошибок, и я никогда не буду отнимать у своих игроков право на ошибку. У меня есть 24 футболиста, и в этом плотном графике с дальним переездами мне нужен каждый из них. Я горжусь ими, а это поражение мы еще сможем компенсировать. Я очень доволен игрой Фесюна, и, если бы пришлось сыграть этот матч еще раз, снова поставил бы его в состав.

– Если сравнивать матчи в начале евросезона и сейчас, то «Шахтер» не так агрессивно и остро играет в атаке. Почему так происходит? Возможно, это усталость?

– Конечно, игроки могут быть уставшими, это абсолютно естественно, ведь условия очень сложные. Страна находится в состоянии войны, и я не хочу использовать это как оправдание, но для профессионального футболиста, спортсмена, чрезвычайно трудно демонстрировать результат в таких обстоятельствах и после дальних переездов. С тем же сталкивалось «Полесье», сталкивается «Динамо» (Киев) и мы. Пытаемся минимизировать влияние этих факторов, но вынуждены идти на такой риск. У нас просто нет выбора.

