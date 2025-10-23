Арда ТУРАН: «Я был очень доволен их игрой»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
23 октября 2025, 23:47 | Обновлено 23 октября 2025, 23:48
Турецкий тренер прокомментировал матч с «Лехией»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал матч второго тура основного раунда Лиги конференций, в котором его подопечные со счетом 1:2 уступили «Легии»:

– «Шахтер» потерял очки во втором туре Лиги конференций. Как вы оцениваете этот результат и игру команды против «Легии»?

– Честно говоря, мы плохо начали матч. Я не был доволен энергией и концентрацией. У нас были игроки, которые долго не играли, такое бывает время от времени. Думаю, что мы пришли в себя после гола, мы взяли игру под свой контроль. Мы пытались контролировать игру весь матч. Я очень доволен игрой во втором тайме. На поле Глущенко, Изаки, Мейреллиш, Невертон, Лукас Феррейра. Была команда 18-19-летних, я был очень доволен их игрой, они играли очень хорошо, могли бы действовать острее в атаке, но, к сожалению, в конце мы допустили ошибку и пропустили гол. Они постепенно учатся правильно играть в решающих эпизодах. Это не критичная потеря очков, главное – доверять системе и продолжать. Это сложно, но мы не сомневаемся и будем продолжать. В воскресенье, я надеюсь, вернемся к победам и дальше будем побеждать. Будет тяжелая неделя, переезды, но я верю в игроков, я поддерживаю их до конца. Не вижу никаких проблем. Жаль, что проиграли, но верим в успех.

– Сегодня играли те, кто получал мало игровой практики в последние месяцы в еврокубках. Вы довольны их игрой?

– Непросто играть после долгой паузы, но я ожидал лучшего. Будем работать над улучшениями, иногда сложно играть в такой футбол. «Легия» – непростой соперник после паузы. Жесткие игроки, хорошо защищаются. Как я сказал, мы должна это делать, другого выхода нет. Должен беречь игроков во время этих матчей, все они для меня очень ценны. Будем продолжать, есть вещи которые не устраивают, но и много тех, которые устраивают.

– Педро Азеведо и Педриньо не приехали с командой в Краков. Почему?

– Они играли очень много матчей подряд, мы почувствовали это в матче с ЛНЗ. мы должны защищать некоторых наших игроков, потому мы приняли такое решение. Некоторых игроков мы сегодня не задействовали. Как я сказал, мы вышли на этот матч с 24-мя игроками. Они все мне нужны Если хотим идти за тремя трофеями, то должны это делать. Будут такие моменты, ответственность на мне. Будем продолжать это делать, мы от этого не откажемся.

Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
Alexander Киев
Практично сам і сказав що злив матч, виставивши резерв. Із іншого боку, програти в УПЛ небезпечно і так втрачають очки, у Кубку - то відразу виліт, тому да.. тут програш нічого критичного не значить. 
