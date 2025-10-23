Арда ТУРАН: «Я был очень доволен их игрой»
Турецкий тренер прокомментировал матч с «Лехией»
Турецкий тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал матч второго тура основного раунда Лиги конференций, в котором его подопечные со счетом 1:2 уступили «Легии»:
– «Шахтер» потерял очки во втором туре Лиги конференций. Как вы оцениваете этот результат и игру команды против «Легии»?
– Честно говоря, мы плохо начали матч. Я не был доволен энергией и концентрацией. У нас были игроки, которые долго не играли, такое бывает время от времени. Думаю, что мы пришли в себя после гола, мы взяли игру под свой контроль. Мы пытались контролировать игру весь матч. Я очень доволен игрой во втором тайме. На поле Глущенко, Изаки, Мейреллиш, Невертон, Лукас Феррейра. Была команда 18-19-летних, я был очень доволен их игрой, они играли очень хорошо, могли бы действовать острее в атаке, но, к сожалению, в конце мы допустили ошибку и пропустили гол. Они постепенно учатся правильно играть в решающих эпизодах. Это не критичная потеря очков, главное – доверять системе и продолжать. Это сложно, но мы не сомневаемся и будем продолжать. В воскресенье, я надеюсь, вернемся к победам и дальше будем побеждать. Будет тяжелая неделя, переезды, но я верю в игроков, я поддерживаю их до конца. Не вижу никаких проблем. Жаль, что проиграли, но верим в успех.
– Сегодня играли те, кто получал мало игровой практики в последние месяцы в еврокубках. Вы довольны их игрой?
– Непросто играть после долгой паузы, но я ожидал лучшего. Будем работать над улучшениями, иногда сложно играть в такой футбол. «Легия» – непростой соперник после паузы. Жесткие игроки, хорошо защищаются. Как я сказал, мы должна это делать, другого выхода нет. Должен беречь игроков во время этих матчей, все они для меня очень ценны. Будем продолжать, есть вещи которые не устраивают, но и много тех, которые устраивают.
– Педро Азеведо и Педриньо не приехали с командой в Краков. Почему?
– Они играли очень много матчей подряд, мы почувствовали это в матче с ЛНЗ. мы должны защищать некоторых наших игроков, потому мы приняли такое решение. Некоторых игроков мы сегодня не задействовали. Как я сказал, мы вышли на этот матч с 24-мя игроками. Они все мне нужны Если хотим идти за тремя трофеями, то должны это делать. Будут такие моменты, ответственность на мне. Будем продолжать это делать, мы от этого не откажемся.
