Как стало известно Sport.ua, харьковский Металлист 1925 проявляет интерес к 28-летнему защитнику Сергею Чоботенко.

Чоботенко находится в шорт-листе Металлиста 1925. О переговорах или дате возможного подписания ничего неизвестно.

Сергей с июля 2023 года выступает за Полесье. Его контракт с житомирской командой рассчитан до конца сезона 2025/26.

Трансфера стоимость Чоботенко по версии Transfermarkt составляет один миллион евро.

Ранее Игорь Бурбас заявил, что руководство Полесья отстранило Чоботенко от тренировок с первой командой из-за того, что игрок шантажировал менеджмент во время обсуждений продления соглашения. Позже Сергей сам опроверг эту информацию.

Чоботенко в сезоне 2025/26 провел 16 матчей в УПЛ и забил один гол, а также отдал один ассист.

Полесье в таблице чемпионата Украины идет на третьем месте с 30 очками. У Металлиста 1925 24 балла и седьмая строчка.