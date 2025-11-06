И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски

Киевское «Динамо» провело очередной поединок в рамках Основного раунда Лиги конференций. Соперником «бело-синих» стал боснийский «Зриньски». Для команды Александра Шовковского это противостояние было определяющим в контексте дальнейшей борьбы за путевку в плей-офф евротурнира. Ведь потеря очков оставляла для киевлян призрачные надежды на выполнение поставленной задачи.

В стартовом составе «Динамо» отметим выход на левом фланге обороны номинального центрбека Михавко, которого тренерский штаб киевлян уже не раз использовал в этой роли. Привычное место центрфорварда вернул себе Герреро, сменивший игравшего на этой позиции в предыдущих матчах Ярмоленко. В сегодняшнем поединке не мог помочь своим партнерам Бражко, который остался в Киеве.

Номинальные хозяева традиционно для нынешнего сезона тяжело вошли в игру, и «бело-синим» пришлось отбиваться от атак соперников. Могли быть неприятности после удара Дамашкана, который замкнул навес с углового, но мяч пролетел рядом со штангой. Киевляне ответили своим «стандартом», когда Михавко пробил выше ворот.

И все же, киевляне завладели территориальным преимуществом, пытаясь найти пути к воротам «Зриньски». Активными действиями на левом фланге «Динамо» выделялся Огундана, который стремился использовать свои скоростные качества. Футболисты боснийской команды сконцентрировались на разрушении атак «бело-синих» и продержались двадцать минут. Первый гол «Динамо» в текущей Лиге конференций забил Попов, который замкнул навес с углового. А вскоре едва не удвоил преимущество киевлян Буяльский, из центра штрафной пробивший выше ворот.

Открыв счет в матче, киевляне продолжили активно играть в атаку и оказывать прессинг на оборону соперников. Хороший шанс отличиться упустил Пихаленок, который толком не попал по мячу после ювелирного навеса в исполнении Михавко.

Гости активно начали вторую половину встречи, высоким прессингом пытаясь оказывать давление на киевлян. Впрочем, какую-то остроту у ворот «Динамо» боснийцы создать не могли. А киевляне первым же своим шансом после перерыва воспользовались сполна. Быстрый розыгрыш штрафного на левом фланге завершился прострелом Пихаленка и точным ударом Герреро. Но на этом неприятности для «Зриньски» не закончились: Кабаев с линии штрафного точно пробил в противоход голкиперу.

Игра у динамовцев шла и они не собирались останавливаться. Буяльский воспользовался провалом обороны соперников и спокойно реализовал выход один на один с голкипером (Кабаев к результативному удару добавил голевую передачу).

Пятый гол в ворота «Зриньски» имел стратегическое значение, ведь благодаря ему киевляне» опередили бы боснийскую команду в Лиге конференций. И «бело-синие», которые уже не чувствовали сопротивления деморализованных боснийцев, сделали свое дело. После заброса от Шапаренко Ярмоленко с острого угла сильным ударом отправил мяч в ворота.

А точку в матче поставил Бленуце, который забил дебютный гол в составе «Динамо»: румынский форвард точным ударом замкнул навес с углового. Киевляне одержали сверхуверенную победу и в следующем туре Лиги конференций проведут гостевой поединок с кипрской «Омонией».

Лига конференций УЕФА. 3-й тур.

«Динамо» – «Зриньски» - 6:0

Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83

Предупреждение: Джурасек, 45

«Динамо»: Нещерет – Михавко, Тиаре, Попов, Тимчик – Буяльский (Ярмоленко, 68), Михайленко, Пихалонок (Шапаренко, 71) – Шола (Волошин, 46), Герреро (Бленуце, 68), Кабаев (Торрес, 79).

«Зриньски»: Любич – Мамыч, Дуймович, Машич, Вранькович – Шакота (Микич, 86), Филиппович (Сурданович, 57), Джурасек (Иванчич, 57), Праныч (Чавар, 79) – Дамашкан (Бари, 57), Маич.

Арбитр: Марк Нагтегаал (Хендрик-Идо-Амбахт, Нидерланды).

Стадион: «Арена Люблин» (Люблин, Польша).

Удары (в створ) – 10 (7) : 10 (3)

Угловые – 4 : 6

Оффсайды – 5 : 2

ДИНАМО - ЗРІНЬСКІ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C