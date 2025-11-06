Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Динамо Киев
06.11.2025 22:00 – FT 6 : 0
Зриньски
Лига конференций
06 ноября 2025, 23:56 | Обновлено 07 ноября 2025, 00:16
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски

Команда Шовковского набросала соперникам полную торбу голов

И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
ФК Динамо

Киевское «Динамо» провело очередной поединок в рамках Основного раунда Лиги конференций. Соперником «бело-синих» стал боснийский «Зриньски». Для команды Александра Шовковского это противостояние было определяющим в контексте дальнейшей борьбы за путевку в плей-офф евротурнира. Ведь потеря очков оставляла для киевлян призрачные надежды на выполнение поставленной задачи.

В стартовом составе «Динамо» отметим выход на левом фланге обороны номинального центрбека Михавко, которого тренерский штаб киевлян уже не раз использовал в этой роли. Привычное место центрфорварда вернул себе Герреро, сменивший игравшего на этой позиции в предыдущих матчах Ярмоленко. В сегодняшнем поединке не мог помочь своим партнерам Бражко, который остался в Киеве.

Номинальные хозяева традиционно для нынешнего сезона тяжело вошли в игру, и «бело-синим» пришлось отбиваться от атак соперников. Могли быть неприятности после удара Дамашкана, который замкнул навес с углового, но мяч пролетел рядом со штангой. Киевляне ответили своим «стандартом», когда Михавко пробил выше ворот.

И все же, киевляне завладели территориальным преимуществом, пытаясь найти пути к воротам «Зриньски». Активными действиями на левом фланге «Динамо» выделялся Огундана, который стремился использовать свои скоростные качества. Футболисты боснийской команды сконцентрировались на разрушении атак «бело-синих» и продержались двадцать минут. Первый гол «Динамо» в текущей Лиге конференций забил Попов, который замкнул навес с углового. А вскоре едва не удвоил преимущество киевлян Буяльский, из центра штрафной пробивший выше ворот.

Открыв счет в матче, киевляне продолжили активно играть в атаку и оказывать прессинг на оборону соперников. Хороший шанс отличиться упустил Пихаленок, который толком не попал по мячу после ювелирного навеса в исполнении Михавко.

Гости активно начали вторую половину встречи, высоким прессингом пытаясь оказывать давление на киевлян. Впрочем, какую-то остроту у ворот «Динамо» боснийцы создать не могли. А киевляне первым же своим шансом после перерыва воспользовались сполна. Быстрый розыгрыш штрафного на левом фланге завершился прострелом Пихаленка и точным ударом Герреро. Но на этом неприятности для «Зриньски» не закончились: Кабаев с линии штрафного точно пробил в противоход голкиперу.

Игра у динамовцев шла и они не собирались останавливаться. Буяльский воспользовался провалом обороны соперников и спокойно реализовал выход один на один с голкипером (Кабаев к результативному удару добавил голевую передачу).

Пятый гол в ворота «Зриньски» имел стратегическое значение, ведь благодаря ему киевляне» опередили бы боснийскую команду в Лиге конференций. И «бело-синие», которые уже не чувствовали сопротивления деморализованных боснийцев, сделали свое дело. После заброса от Шапаренко Ярмоленко с острого угла сильным ударом отправил мяч в ворота.

А точку в матче поставил Бленуце, который забил дебютный гол в составе «Динамо»: румынский форвард точным ударом замкнул навес с углового. Киевляне одержали сверхуверенную победу и в следующем туре Лиги конференций проведут гостевой поединок с кипрской «Омонией».

Лига конференций УЕФА. 3-й тур.

«Динамо» – «Зриньски» - 6:0

Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83

Предупреждение: Джурасек, 45

«Динамо»: Нещерет – Михавко, Тиаре, Попов, Тимчик – Буяльский (Ярмоленко, 68), Михайленко, Пихалонок (Шапаренко, 71) – Шола (Волошин, 46), Герреро (Бленуце, 68), Кабаев (Торрес, 79).

«Зриньски»: Любич – Мамыч, Дуймович, Машич, Вранькович – Шакота (Микич, 86), Филиппович (Сурданович, 57), Джурасек (Иванчич, 57), Праныч (Чавар, 79) – Дамашкан (Бари, 57), Маич.

Арбитр: Марк Нагтегаал (Хендрик-Идо-Амбахт, Нидерланды).

Стадион: «Арена Люблин» (Люблин, Польша).

Удары (в створ) – 10 (7) : 10 (3)
Угловые – 4 : 6
Оффсайды – 5 : 2

ДИНАМО - ЗРІНЬСКІ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C

Таблица Лига конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Экс-игрок Шахтера: «Горняки устроили себе тренировку»
ВИДЕО. Бленуце забил первый гол за Динамо, сделав 6:0 против Зриньски в ЛК
Динамо Киев Зриньски Мостар Лига конференций
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Cityzen83
Ніх..я собі!!! Було мінус 5 - стало плюс 1. Це дуже важливо. Але з суперниками при жеребкуванні не повезло. Ну молодці, порадували.
Ответить
+8
8number
Ідеальна гра від Динамо! За довгий час можу чесно написати — молодці ! Дуже приємно порадували. 
Так повинен був перемагати і Шахтар, але чомусь не зміг 😀
Усіх з перемогою 🤘
Ответить
+8
Gargantua
надо срочно увольнять Шовковского!
Ответить
+7
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
Скажу просто спасибо команда.
Дальше тяжелый календарь
Ответить
+6
DK2025
Молодцы! Едем дальше
Ответить
+5
bonv
Солідно і достойно зіграли. 
Ответить
+5
xyst78
А боснійці цих ісландців перегравали в одну калитку
Ответить
+4
nekton
Ля,  таке враження що після подвійного класичного що Шахтар, що Динамо завелися психологічно. До цього ніби в коматозі були. Велике задоволення отримав від гри обох кїоманд
Ответить
+4
sahka1981
Ну молодці! Рахунок звісно, вражає. Хоча по першим хвилинам, на таке наврядчи хто розраховував. Але потім повністю контролювали гру і просто забивали!
Нарешті  хоч чимось порадували в єврокубках.
З перемогою!
Ответить
+4
Показать Скрыть 5 ответов
Viktor Shuper
всьо, прибігли даунецькі клоуняри немиті 
Ответить
+4
Микола Захарченко
Перемога потрібна була насамперед для того , щоб здобути трохи впевненості на євроарені . І Динамо сповна скористалося можливістю здобути залікові бали та ще й покращити різницю м'ячів . Грали з настроєм , хоча емоційно були напружені після поразки від гірників в УПЛ . Сподобався Михавко в ролі лівого захисника , добре відіграли Попов та Тіаре , Буяльський був на звичному рівні , Ярмола забив і посоромив хейтерів . В останніх матчах потрібно набирати бали та грати на результат, а це буде зробити надзвичайно важко дивлячись на суперників та враховуючи боротьбу в УПЛ . Дорогу подолає той , хто по ній іде . Крок за кроком ...
Ответить
+3
VARioR
Порадували, молодці! Перші хвилин десять, боснійці ще щось показували, а потім отримали по повній програмі, навіть різницю втратили. З перемогою і набраними балами!
Ответить
+3
Dynamo1927
Мои поздравление Динамо! Это было классно и круто сегодня. 
Так должно быть всегда. Команда должна развиваться, прогрессировать и побеждать.
Мотивацию всегда можно найти. Сегодня два украинских клуба показали 100% результат. 
Последнее время редкое явление. Так что гуляем все!!!
Слава Украине!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Юрій Олексійович
Мої вітання Динамо від вболівальника Шахтаря. 6-0 гарний результат, а який склад виставили боснійці то їх проблеми.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
Може це стане переломним моментом на євроарені?!
Ответить
+3
😼
Дімка зараз буде на всіх кидатися, зробіть укола йому в голову! 
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Der Gartenzwerg
Неочікувано. Навіть Бленуце забив
Ответить
+2
avk2307
Будемо чесними, суперники у наших були не найсильніші. Але Результат порадував.!!!
Так тримати!!!!
Ответить
+2
SamojlovS
Динамо - молодцы! Хорошо оторвались... 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Ukraine
Класний рахунок!
Вітаю Динамо
Ответить
+2
