Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо – Зриньски. Текстовая трансляция матча
Лига конференций
Динамо Киев
06.11.2025 22:00 - : -
Зриньски
Украина. Премьер лига
Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Лиги конференций

Коллаж Sport.ua

В четверг, 6-го ноября, состоится поединок 3-го тура Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся киевское «Динамо» и боснийский «Зриньски». Матч пройдет в Люблине, на поле стадиона «Арена Люблин», начало в 22:00.

Команда Александра Шовковского проиграла две стартовые встречи «Кристал Пэлас» (0:2) и «Самсунспору» (0:3), поэтому ситуация не патовая, но уже достаточно критичная. Отсутствие победы в матче на экваторе основного этапа может стоит «Динамо» очень дорого, поэтому успех в игре против представителя Боснии и Герцеговины расценивается как обязательный. А вот сумел ли чемпион Украины восстановиться после поражения в Классическом от «Шахтера» в минувшие выходные – это уже другой вопрос.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Зриньски», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Динамо Киев
6 ноября 2025 -
22:00
Зриньски
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
