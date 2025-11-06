Динамо Киев

В четверг, 6-го ноября, состоится поединок 3-го тура Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся киевское «Динамо» и боснийский «Зриньски». Матч пройдет в Люблине, на поле стадиона «Арена Люблин», начало в 22:00.

Команда Александра Шовковского проиграла две стартовые встречи «Кристал Пэлас» (0:2) и «Самсунспору» (0:3), поэтому ситуация не патовая, но уже достаточно критичная. Отсутствие победы в матче на экваторе основного этапа может стоит «Динамо» очень дорого, поэтому успех в игре против представителя Боснии и Герцеговины расценивается как обязательный. А вот сумел ли чемпион Украины восстановиться после поражения в Классическом от «Шахтера» в минувшие выходные – это уже другой вопрос.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Зриньски», за которой можно следить в украинской версии сайта.