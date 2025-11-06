Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо Киев – Зриньски Мостар. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
06 ноября 2025, 22:05 | Обновлено 06 ноября 2025, 22:48
Смотрите видеообзор матча третьего тура Лиги конференций 2025/26

Sport.ua

6 ноября Динамо Киев проводит матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 против Зриньски Мостар.

Коллективы играют на стадионе Люблин Арена. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций 2025/26. 3-й тур, 6 ноября

Динамо Киев (Украина) – Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Попов, 21

(новость обновляется)

Динамо Киев – Зриньски Мостар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

