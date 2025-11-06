Лига конференций06 ноября 2025, 22:05 | Обновлено 06 ноября 2025, 22:48
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча третьего тура Лиги конференций 2025/26
6 ноября Динамо Киев проводит матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 против Зриньски Мостар.
Коллективы играют на стадионе Люблин Арена. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига конференций 2025/26. 3-й тур, 6 ноября
Динамо Киев (Украина) – Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Попов, 21
(новость обновляется)
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
