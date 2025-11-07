ШОВКОВСКИЙ – о разгромной победе в Лиге конференций и ошибках Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал победу «бело-синих» в матче третьего тура Лиги конференций над боснийским «Зриньски» (6:0).

– Только что могли пообщаться с Кабаевым, и он сказал, что вы отмечали сильную сторону соперника, как они быстро выбегают вперед и пользуются переходными фазами. Однако сегодня мы видели, что как раз «Динамо» ловило соперника на таких переходных фазах при выходе из обороны в атаку. Это так и задумано было или это импровизация команды?

– В первую очередь, поздравляю всех болельщиков с важной победой. Безусловно, мы разбирали действия нашего оппонента, обращали внимание на многие моменты. Один из критериев – это быстрые контратаки и быстрые атаки, боснийцы отлично используют пространство. И, если вы помните, в начале игры у них был неплохой момент, там здорово подстраховал Тарас Михавко – играя левого защитника, ему удалось подстраховать наших центральных и правого защитника.

Мы отмечали скоростные действия в атаке нашего соперника, стандартные положения. Была у нас определенная идея, но о чем мы бы не договаривались перед игрой, нужно выходить на футбольное поле и выполнять эти наставления. При этом безусловно индивидуальное мастерство имеет большое значение. Мы отрабатываем, как я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, много разных взаимодействий как в защите, так и в организации атаки – прямой атаки, быстрой атаки, контратаки. Сегодня некоторые моменты сработали.

– Замена в перерыве игры была запланирована или вызвана ходом игры?

– До сегодняшнего дня и Волошин, и Торрес не имели возможности полностью выходить и играть матч. И мы не могли рисковать их состоянием здоровья. Нам нужно было получить определенный промежуток времени, выдержать его для того, чтобы подвести этих игроков к состоянию, когда они будут готовы выходить на футбольное поле.

К сожалению, сегодня не вошел в игру Огундана, и я был вынужден его заменить на Волошина, уже понимая, что Назар готов выдержать по крайней мере 45 минут. Так иногда случается, что игроки не входят в игру. Мне показалось, что как раз нам не хватало активных действий на левом фланге.

– Через несколько дней вас ждет ответственная игра в чемпионате Украины. Учитывали ли это, готовясь к отчетной игре, делали ли вы поправку на эту игру, когда сегодня игроки выходили на поле?

– Как я говорил на предыдущих пресс-конференциях и перед игрой – каждая игра для нас важна. Для команды «Динамо» (Киев) важна каждая игра. Мы можем учитывать те или иные моменты, обстоятельства, но мы готовимся к каждой игре отдельно. Мы считаем, и это философия клуба, что нет у нас второстепенных игр. Возможно, мы можем изменять лицо в том или ином варианте, можем изменять какие-то тактические моменты, но к каждой игре мы относимся с максимальной ответственностью. Не всегда выходит, не всегда так бывает, но это основные наши принципы и приоритеты.

– Сегодня вы полностью удовлетворены тем, с каким настроением команда вышла на первый тайм? И какая установка была в перерыве, что во втором тайме «Динамо» не останавливалось и забивало гол за голом?

– Я не до конца доволен нашими действиями в первые минуты матча. В первые 15 минут мы должны были действовать спокойнее, не совершать тех ошибок, которые допустили. Сегодня индивидуальное мастерство при исполнении было на высоком уровне, но мы не имеем права допускать ошибки, которые были в начале игры. И вообще я вижу много моментов, которые мы должны улучшать для того, чтобы делать нашу игру еще более совершенной.

– Можете назвать компоненты игры, которые следует улучшать в игре вашей команды?

– Я вам отвечу фразой Валерия Васильевича Лобановского: «Если тренер полностью доволен, то ему нужно заканчивать со своей работой». Всегда есть моменты, которые можно улучшать и над которыми можно работать. И в организации обороны, и в организации переходных моментов, и в организации атаки, в завершении. Очень многое. И это неизменный процесс.

Сегодня есть результат, очень важный для команды, для болельщиков, но есть еще качество игры. Как раз над этим компонентом, думаю, постоянно нужно работать и нельзя быть идеальным. Надо стараться быть совершенным. Само стремление к этому будет делать тебя сильнее и лучше. Если простые вещи ты будешь делать отлично, ты уже процентов на 75 впереди будешь других игроков команды. Всегда можно работать и всегда нужно работать над этим.

Потому еще раз поздравляю и будем готовиться и работать дальше. Мы всегда говорили игрокам, мы должны отслеживать не то, куда мы пришли – мы должны всегда отслеживать, что мы для этого сделали. Любая цель имеет смысл, потому что она позволяет двигаться к ней. И нужно отслеживать само движение.