Лига конференций
Лига конференций
27 ноября 2025, 18:23 | Обновлено 27 ноября 2025, 18:28
Лига конференций. 4-й тур, 27 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 27 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги конференций УЕФА

Лига конференций. 4-й тур, 27 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

Вечером 27 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо в 19:45 в Никосии встречается с командой Омония из Кипра.

Донецкий Шахтер в 22:00 играет в Дублине против клуба Шемрок Роверс из Ирландии.

Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).

Лига конференций УЕФА 2025/26

4-й тур, 27 ноября 2025

  • 19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Шелбурн (Ирландия)
  • 19:45. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Хеккен (Швеция)
  • 19:45. Лех Познань (Польша) – Лозанна (Швейцария)
  • 19:45. Омония (Кипр) – Динамо Киев (Украина)
  • 19:45. Ракув (Польша) – Рапид Вена (Австрия)
  • 19:45. Сигма Оломоуц (Чехия) – Целе (Словения)
  • 19:45. Слован Братислава (Словакия) – Райо Вальекано (Испания)
  • 19:45. Университатя Крайова (Румыния) – Майнц (Германия)
  • 19:45. Хамрун Спартанс (Мальта) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • 22:00. Абердин (Шотландия) – Ноа (Армения)
  • 22:00. Брейдаблик (Исландия) – Самсунспор (Турция)
  • 22:00. Дрита (Косово) – Шкендия (Северная Македония)
  • 22:00. Легия (Польша) – Спарта Прага (Чехия)
  • 22:00. Риека (Хорватия) – АЕК Ларнака (Кипр)
  • 22:00. Страсбург (Франция) – Кристал Пэлас (Англия)
  • 22:00. Фиорентина (Италия) – AEK Афины (Греция)
  • 22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Шахтер Донецк (Украина)
  • 22:00. Ягеллония (Польша) – КуПС (Финляндия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

Сергей ПУЧКОВ: «Верю, что Динамо и Шахтер порадуют нас достойной игрой»
Тренер сборной Украины: «Динамо может помочь отсутствие Ярмоленко и других»
Шансы есть? Букмекеры объявили коэффициенты на матч Омония – Динамо
