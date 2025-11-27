Лига конференций. 4-й тур, 27 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 27 ноября проходят матчи 4-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках).

Киевское Динамо в 19:45 в Никосии встречается с командой Омония из Кипра.

Донецкий Шахтер в 22:00 играет в Дублине против клуба Шемрок Роверс из Ирландии.

Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).

Лига конференций УЕФА 2025/26

4-й тур, 27 ноября 2025

19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Шелбурн (Ирландия)

19:45. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Хеккен (Швеция)

19:45. Лех Познань (Польша) – Лозанна (Швейцария)

19:45. Омония (Кипр) – Динамо Киев (Украина)

19:45. Ракув (Польша) – Рапид Вена (Австрия)

19:45. Сигма Оломоуц (Чехия) – Целе (Словения)

19:45. Слован Братислава (Словакия) – Райо Вальекано (Испания)

19:45. Университатя Крайова (Румыния) – Майнц (Германия)

19:45. Хамрун Спартанс (Мальта) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

22:00. Абердин (Шотландия) – Ноа (Армения)

22:00. Брейдаблик (Исландия) – Самсунспор (Турция)

22:00. Дрита (Косово) – Шкендия (Северная Македония)

22:00. Легия (Польша) – Спарта Прага (Чехия)

22:00. Риека (Хорватия) – АЕК Ларнака (Кипр)

22:00. Страсбург (Франция) – Кристал Пэлас (Англия)

22:00. Фиорентина (Италия) – AEK Афины (Греция)

22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Шахтер Донецк (Украина)

22:00. Ягеллония (Польша) – КуПС (Финляндия)

