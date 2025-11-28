27 ноября в 22:00 прошел матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине на стадионе Талла играли Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки выиграли непростой матч со счетом 2:1.

Шахтер набрал 9 очков из 12 и входят в топ-4 турнирной таблицы.

Лига конференций. 4-й тур, 27 ноября. Дублин

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Шахтер (Украина) – 1:2

Голы: Молли, 87 – Кауан Элиас, 23, Назарина, 77

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кауан Элиас, 23 мин

ГОЛ! 0:2. Егор Назарина, 77 мин

ГОЛ! 1:2. Коннор Молли, 87 мин