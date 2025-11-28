Шемрок Роверс – Шахтер – 1:2. Успех в Дублине. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги конференций
27 ноября в 22:00 прошел матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.
В ирландском Дублине на стадионе Талла играли Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.
Горняки выиграли непростой матч со счетом 2:1.
Шахтер набрал 9 очков из 12 и входят в топ-4 турнирной таблицы.
Лига конференций. 4-й тур, 27 ноября. Дублин
Шэмрок Роверс (Ирландия) – Шахтер (Украина) – 1:2
Голы: Молли, 87 – Кауан Элиас, 23, Назарина, 77
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Кауан Элиас, 23 мин
ГОЛ! 0:2. Егор Назарина, 77 мин
ГОЛ! 1:2. Коннор Молли, 87 мин
События матча
