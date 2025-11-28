Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шемрок Роверс – Шахтер – 1:2. Успех в Дублине. Видео голов и обзор
Лига конференций
Шемрок Роверс
27.11.2025 22:00 – FT 1 : 2
Шахтер Донецк
Лига конференций
28 ноября 2025, 00:34 | Обновлено 28 ноября 2025, 00:35
2099
1

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги конференций

Шемрок Роверс – Шахтер – 1:2. Успех в Дублине. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября в 22:00 прошел матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине на стадионе Талла играли Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки выиграли непростой матч со счетом 2:1.

Шахтер набрал 9 очков из 12 и входят в топ-4 турнирной таблицы.

Лига конференций. 4-й тур, 27 ноября. Дублин

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Шахтер (Украина) – 1:2

Голы: Молли, 87 – Кауан Элиас, 23, Назарина, 77

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кауан Элиас, 23 мин

ГОЛ! 0:2. Егор Назарина, 77 мин

ГОЛ! 1:2. Коннор Молли, 87 мин

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Коннор Мелли (Шемрок Роверс).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Назарина (Шахтер Донецк).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк), асcист Винисиус Тобиас.
Шемрок Роверс Шахтер Донецк Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
