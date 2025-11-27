Немного нервов в концовке. Шахтер одолел Шэмрок Роверс в Дублине

Донецкий «Шахтер» продолжает свои выступления в основном раунде Лиги конференций УЕФА и, как можно было убедиться за предыдущие почти три месяца, в планы команды Арды Турана входит продолжение участия в этом турнире и в его весенней части. А чтобы получить еще и возможность позже начать официальные выступления в 2025 году, нужно занять одно из первых восьми мест в общей турнирной таблице из 36 команд.

Сделать это «горнякам», как ни странно, должны помочь победные результаты, в том числе и на поле такого интересного соперника, как ирландский «Шемрок Роверс». Представителей этой страны трудно было заметить по выступлениям в Лиге чемпионов, поэтому неудивительно, что «Шахтер» с ними никогда в своей истории до этого не пересекался на официальном уровне. А на этот раз в Дублине команда Арды Турана с мощной ротацией в собственном составе и без основного вратаря Дмитрия Ризника, получившего травму во время разминки непосредственно перед игрой, должна была противостоять еще и сильному ветру на открытом стадионе.

Коллектив Стивена Брэдли при этом еще и пытался включить традиционный футбол Британских островов с большим количеством борьбы, стандартов и передач на втором этаже. Но как-то «Шахтер» выдержал этот адаптационный период против новоиспеченных обладателей чемпионского титула и Кубка Ирландии, опустил мяч на землю, после чего уже начался привычный для «горняков» быстрый вертикальный футбол.

Забитый мяч тоже не заставил себя долго ждать, и в середине первого тайма прострел Винисиуса с правого фланга штрафной в касание перевел в почти пустые ворота Элиас, который до и после этого по ходу встречи при встречах с вратарем не забивал даже в более подходящих для этого ситуациях. Но это уже разговор о характере встречи в ее завершающей части, где для команды Турана все могло быть очень легко, а стало не очень из-за совокупности неблагоприятных обстоятельств.

Первые тревожные сигналы поступили незадолго до и сразу после перерыва, когда сначала «Шахтер» дважды получил выпады соперников через правый фланг, но Макговерн оставил их без завершающего результативного удара, а уже во второй половине игры Грант и Гили повторили «успехи» партнера по команде, тогда как Бондарь за это время записал на свой счет два выбивания мяча из пустых ворот, помогая Фесюну.

Такая себе атмосфера, напряженная, но немного легче стало на 77 минуте, когда удар со штрафного с левого фланга от Назарины сопровождал рикошет от стенки, за счет чего удалось обыграть вратаря соперников. И сразу же после этого «Шахтер» побежал добивать оппонентов и почти это сделал, и даже гол забил усилиями Элиаса и Назарины, когда украинец подал угловой на левом фланге на ближнюю для бразильца, а тот перевел мяч в дальний угол. Все бы хорошо, если бы не пассивный офсайд у Матвиенко у линии ворот, когда тот мешал защитнику спасти хозяев от третьего гола.

И вместо финальной точки в этой игре «Шахтер» в итоге получил гол уже в свои ворота, когда пас Берка на 87 минуте на правый фланг штрафной на Мелли завершился переброской мяча над головой Фесюна с острого угла, чему никто не смог помешать. Поэтому пришлось немного понервничать, потому что дерзкие чемпионы Ирландии все же претендовали на спасение в этой игре, однако команда Турана не дала им развернуться.

Следующий матч в Лиге конференций УЕФА ирландский «Шемрок Роверс» проведет на выезде против исландского «Брейдаблика», а донецкий «Шахтер» навестит мальтийский «Хамрун Спартанс».

Лига конференций УЕФА. 4-й тур.

«Шэмрок Роверс» – «Шахтер» - 1:2

Голы: Мелли, 87 – Элиас, 23, Назарина, 77

Предупреждения: Лопеш, 76

«Шэмрок Роверс»: Макгинти – Грейс, Лопес, Клири – О'Салливан, Хили, Ньюджент (Мелли, 69), Уоттс (Грин, 87), Грант – Хеффни (Берк, 69), Макговерн (М. Нунан, 69).

«Шахтер»: Фесюн – Азарови (Педриньо Азеведо, 74), Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Изаки, Назарина, Криськив (Очеретько, 74) – Невертон (Конопля, 84), Элиас (Мейреллиш, 90+3), Лукас (Бондаренко, 74).

Арбитр: Филип Глова (Кошице, Словакия)

Стадион: «Талла» (Дублин, Ирландия).

