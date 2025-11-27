Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Немного нервов в концовке. Шахтер одолел Шэмрок Роверс в Дублине
Лига конференций
27 ноября 2025, 23:55 | Обновлено 28 ноября 2025, 01:11
1505
25

Немного нервов в концовке. Шахтер одолел Шэмрок Роверс в Дублине

Команда Турана приближается к восьмерке лучших в Лиге конференций

27 ноября 2025, 23:55 | Обновлено 28 ноября 2025, 01:11
1505
25 Comments
Немного нервов в концовке. Шахтер одолел Шэмрок Роверс в Дублине
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает свои выступления в основном раунде Лиги конференций УЕФА и, как можно было убедиться за предыдущие почти три месяца, в планы команды Арды Турана входит продолжение участия в этом турнире и в его весенней части. А чтобы получить еще и возможность позже начать официальные выступления в 2025 году, нужно занять одно из первых восьми мест в общей турнирной таблице из 36 команд.

Сделать это «горнякам», как ни странно, должны помочь победные результаты, в том числе и на поле такого интересного соперника, как ирландский «Шемрок Роверс». Представителей этой страны трудно было заметить по выступлениям в Лиге чемпионов, поэтому неудивительно, что «Шахтер» с ними никогда в своей истории до этого не пересекался на официальном уровне. А на этот раз в Дублине команда Арды Турана с мощной ротацией в собственном составе и без основного вратаря Дмитрия Ризника, получившего травму во время разминки непосредственно перед игрой, должна была противостоять еще и сильному ветру на открытом стадионе.

Коллектив Стивена Брэдли при этом еще и пытался включить традиционный футбол Британских островов с большим количеством борьбы, стандартов и передач на втором этаже. Но как-то «Шахтер» выдержал этот адаптационный период против новоиспеченных обладателей чемпионского титула и Кубка Ирландии, опустил мяч на землю, после чего уже начался привычный для «горняков» быстрый вертикальный футбол.

Забитый мяч тоже не заставил себя долго ждать, и в середине первого тайма прострел Винисиуса с правого фланга штрафной в касание перевел в почти пустые ворота Элиас, который до и после этого по ходу встречи при встречах с вратарем не забивал даже в более подходящих для этого ситуациях. Но это уже разговор о характере встречи в ее завершающей части, где для команды Турана все могло быть очень легко, а стало не очень из-за совокупности неблагоприятных обстоятельств.

Первые тревожные сигналы поступили незадолго до и сразу после перерыва, когда сначала «Шахтер» дважды получил выпады соперников через правый фланг, но Макговерн оставил их без завершающего результативного удара, а уже во второй половине игры Грант и Гили повторили «успехи» партнера по команде, тогда как Бондарь за это время записал на свой счет два выбивания мяча из пустых ворот, помогая Фесюну.

Такая себе атмосфера, напряженная, но немного легче стало на 77 минуте, когда удар со штрафного с левого фланга от Назарины сопровождал рикошет от стенки, за счет чего удалось обыграть вратаря соперников. И сразу же после этого «Шахтер» побежал добивать оппонентов и почти это сделал, и даже гол забил усилиями Элиаса и Назарины, когда украинец подал угловой на левом фланге на ближнюю для бразильца, а тот перевел мяч в дальний угол. Все бы хорошо, если бы не пассивный офсайд у Матвиенко у линии ворот, когда тот мешал защитнику спасти хозяев от третьего гола.

И вместо финальной точки в этой игре «Шахтер» в итоге получил гол уже в свои ворота, когда пас Берка на 87 минуте на правый фланг штрафной на Мелли завершился переброской мяча над головой Фесюна с острого угла, чему никто не смог помешать. Поэтому пришлось немного понервничать, потому что дерзкие чемпионы Ирландии все же претендовали на спасение в этой игре, однако команда Турана не дала им развернуться.

Следующий матч в Лиге конференций УЕФА ирландский «Шемрок Роверс» проведет на выезде против исландского «Брейдаблика», а донецкий «Шахтер» навестит мальтийский «Хамрун Спартанс».

Лига конференций УЕФА. 4-й тур.

«Шэмрок Роверс» – «Шахтер» - 1:2

Голы: Мелли, 87 – Элиас, 23, Назарина, 77

Предупреждения: Лопеш, 76

«Шэмрок Роверс»: Макгинти – Грейс, Лопес, Клири – О'Салливан, Хили, Ньюджент (Мелли, 69), Уоттс (Грин, 87), Грант – Хеффни (Берк, 69), Макговерн (М. Нунан, 69).

«Шахтер»: Фесюн – Азарови (Педриньо Азеведо, 74), Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Изаки, Назарина, Криськив (Очеретько, 74) – Невертон (Конопля, 84), Элиас (Мейреллиш, 90+3), Лукас (Бондаренко, 74).

Арбитр: Филип Глова (Кошице, Словакия)

Стадион: «Талла» (Дублин, Ирландия).

ШЭМРОК РОВЕРС - ШАХТАР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

По теме:
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
«Это единственно правильное решение». Саленко – о смене наставника в Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Шемрок Роверс Шахтер Донецк Лига конференций Шемрок Роверс - Шахтер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Бокс | 26 ноября 2025, 23:27 0
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх

Александр считает, что Энтони Джошуа под силу победить Тайсона Фьюри

Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Бокс | 27 ноября 2025, 05:05 3
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»

Боксер не показывает свои умения вне ринга

Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Футбол | 27.11.2025, 17:45
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Футбол | 27.11.2025, 06:55
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Шовковский обратился к Омонии после позорного поражения Динамо в еврокубке
Футбол | 27.11.2025, 22:23
Шовковский обратился к Омонии после позорного поражения Динамо в еврокубке
Шовковский обратился к Омонии после позорного поражения Динамо в еврокубке
Комментарии 25
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alexpan72
дуже слабка гра ФЕСЮНА.... я б його  більш ніколи не випускав. Не надф\іна гра, постіно виходив дуже далеко з воріт якісь понти якісь. Будь команда трохи сильніша давно покарала. продати треба кудись
Ответить
+7
Фанькин кот
Отлично! Победа на выезде, хотя не такая уж простая. Наш третий гол отменили, считаю, безосновательно. Игрок ШД находился в пассивном офсайде и никак не влиял на ход событий.
Всех болельщиков с победой лучшего украинского клуба!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Ответить
+7
New Zealander
Знову ці експерименти Турана зі складом а ще й наклалася травма Різника але добре те що закінчується добре! І сьогодні чудовий день адже майже всі конкуренти Шахтаря програли - Майнц, Райо, Целє, Кристал Пелас, Фіорентина і навіть Самсунспор від Брейдабліка втратив очки та показав Брейдаблік динамівцям як треба грати з Самсунспором
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
odiniznashih
Смотрел матч на ОККО и комментатор упорно называл вратаря Ризныком, но потом на 75 мин заметил что играет другой и решил что в перерыве заменили.
Ответить
+7
kadaad .
Молодцы шахтеры, как не старалась кучка арбитров нагадить, отменив чистый гол и не назначив несколько угловых, выиграли!
Ответить
+6
Singularis
Зато это был футбол и  ничего, кроме футбола. Давно такого непрерывного движения не видел. 
Ответить
+6
Alexander Киев
Легка перемога Шахтаря! Взяли 3 очки і вийшли в плей-офф! Тепер тільки питання.. в 1/16 чи 1/8 🙂 
Чудова самовіддача у всіх гравців, молодці! 
Ответить
+5
Отаман
З перемого найтитулованіший клуб незалежної України донецький Шахтар
Ответить
+4
C.Пеклов
Добре є 2 очки у табл.коеф.!
Ответить
+4
Frank Piter
Это было ожидаемо  С победой, горняки, и с приближением к выходу в 1/8 ЛК  А шансы-то на это очень даже неплохие 
Ответить
+2
Andromed
попри нервову кінцівку не сказати що перемога не впевнена, Шахтар контролював гру
Ответить
+2
Лига
Не на изи, немного 
на валидоле выиграли. Но всё равно молодцы полностью переиграли шемрок, и главное три оча. Удачи и успеха Шахтёру в следующих играх . всех болельщиков Шахтёра с победой
Ответить
+1
Al Fredli
Ну красави.Так тримати.
Ответить
+1
Istm
Ну так, в цілому непогано. Хоча суперник не настільки сильний, то могли й без нервування в кінці. Але результат отримали.
Ответить
+1
New Zealander
У поляків цього вечора три перемоги.
Ответить
+1
Полковник
Пафосная победа Шахтёра, и все рады только дыркочи в печали на кукане☝️
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🤩Тааак! Не залишились цього вечора без перемог!🎉🎉🎉
🟧⚒️⬛Присвячуємо цю звитягу Шахтаря всім українським вболівальникам і захисникам ЗСУ на фронті Донеччини!💥🇺🇦🥳😊
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Demid Romanchik
Зато в ворота Шахтера в упл такое Защитывают. И вот как работают наши судьи? 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
MaximusOne
Що Динамо, що Шахтар, своєю грою розчарували.
Ответить
-8
Популярные новости
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 8
Футбол
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 6
Футбол
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
27.11.2025, 00:22 5
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
26.11.2025, 00:52
Бокс
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
26.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем