Арда ТУРАН: «Больше, чем счет, меня радует уровень игры»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал победу над ирландским «Шемроком» (2:1) в матче 4-го тура основного этапа Лиги конференций.

– Как я вчера сказал, играть здесь будет непросто, но мы очень хорошо начали матч, у нас были готовые решения для борьбы с обороной соперника, и нам удалось реализовать их в большинстве случаев. Затем мы забили быстрый гол. Ветер и отсутствие игровой практики у некоторых наших игроков повлияли на качество передач, однако после забитого мяча мы сумели взять игру под контроль. Позже мы больше доминировали, но, как я говорил, мы играем против чемпионов, и было нормально время от времени уступать контроль и поддаваться прессингу. Мы правильно двигались на поле, несмотря на то, что пропустили гол во втором тайме. Также нам удалось забить второй гол и выиграть матч. Теперь мы возвращаемся с победой – и это действительно много для нас значит, потому что мы пытались использовать всех наших футболистов сегодня в атаке. У нас было четыре-пять игроков в возрасте 17-18 лет, именно поэтому эта победа с ними имеет такое большое значение. Больше, чем счет, меня радует уровень игры, который мы демонстрируем сейчас. Поэтому я хочу поздравить своих игроков.

– Добрый вечер, тренер! Я хотел спросить: очевидно, вы хотите, чтобы ваша команда играла определенным образом, разыгрывала мяч, атаковала, но насколько вам доставляет удовольствие, когда ваши атакующие футболисты выполняют такую большую работу без мяча в поединке такого уровня?

– Прежде всего, самое важное – это то, как они занимают позиции, когда у нас есть мяч. Когда мы владеем мячом и хотим заставить соперника отойти на свою половину поля, если они спускаются, чтобы получить мяч, это для нас очень неудобно. Мы хотим, чтобы они оставались на половине соперника. Причина в том, что мы хотим играть восемь на шесть или семь на пять на нашей половине поля. Соперник позиционировался в обороне как три – два. Именно поэтому наши фулбеки были решением, и не было необходимости, чтобы наши вингеры так сильно отходили назад. Но иногда игроки чувствуют потребность коснуться мяча. Поэтому они это делают, но им следует оставаться на своей части поля, потому что наша главная цель – оставить их один на один с соперником в финальной трети. Они молоды, им нужна практика, но я верю, что мы на правильном пути. Иногда так поступали Лукас Феррейра и Невертон, но я все равно доволен ими. Это очень хороший вопрос. Самое важное для них – где они получают мяч и находятся ли в правильной позиции для этого.

– Вы одержали великолепную победу, но есть горячие новости в украинском футболе. Сейчас волнует ситуация в «Динамо» (Киев), они уволили своего тренера после поражения в Лиге конференций. Я понимаю, что это не касается вашей игры, но «Динамо» – главный соперник «Шахтера» в Украине. Как это может повлиять на «Шахтер»?

– Я могу сказать только следующее по поводу этой новости. Шовковский – тренер, которому я завидовал с момента моего прихода сюда. Он чемпион и повысил конкуренцию и мотивацию для нас в нашей лиге. Хотя мы работали только пять-шесть месяцев, мне приятно быть его соперником. Я очень его уважаю. Если теперь мы не встретимся с ним как соперники, я желаю ему успехов в дальнейшей карьере. Это все, что я могу сказать по этому поводу, потому что мы хотим больше сосредоточиться на нашей команде и организации. Но Шовковский – великий тренер, к которому мы испытываем большое уважение.

– Появилась новость, что «Шахтер» заинтересован в вингере ЛНЗ Проспере Обаху и что с ним уже был подписан контракт. Что вы можете сказать по этому поводу? Есть ли в этом хоть какая-то доля правды?

– Это не ко мне. Это вопрос к Дарио Срне. Спросите у него, хорошо? Я могу говорить только об игре и тактике. Это не моя работа. Я уважаю Дарио. У нас есть единая стратегия по трансферам. Посмотрим, что будет в ближайшие дни.