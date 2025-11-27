Шемрок Роверс

В четверг, 27-го ноября, состоится поединок 4-го тура Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся «Шэмрок Роверс» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Дублине, на поле стадиона «Талла», начало в 22:00.

На этот раз команда Арды Турана вновь отправляется в северо-западную часть Европы на международный матч, поэтому логистика обязательно даст о себе знать. Играть предстоит с новоиспеченным чемпионом и обладателем Кубка Ирландии, который в Лиге конференций особо звезд с неба не хватает, однако борьбу на должном уровне навязать способен. Кроме того, у «горняков» очень ответственный матч чемпионата против «Кривбасса» впереди, поэтому без экспериментов не обойтись.

