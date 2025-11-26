27 ноября в Дублине на стадионе «Талла» в 22.00 по киевскому времени состоится матч четвертого тура основного этапа Лиги конференций между «Шемрок Роверс» и «Шахтером».

Шемрок Роверс

«Зелено-белые» – самый титулованный футбольный клуб Ирландии. И свой высокий национальный статус «Шемрок» подтвердил и в нынешнем сезоне, сделав «золотой» дубль – завоевав и чемпионство, и Кубок Ирландии (отметим, что клубный сезон в Ирландии уже завершился).

«Роверс» вернулись на вершину ирландского клубного футбола спустя год, отвоевав чемпионство у «Шелбурна». Ближайшего преследователя в нынешнем сезоне – «Дерри Сити» – подопечные Стивена Бредли, который возглавляет «Роверс» уже девять лет, опередили на три очка. Но ради справедливости нужно отметить, что на момент оформления чемпионского титула «Шемрок» имел 12-очковое преимущество над ближайшим конкурентом, посему остаток сезона «зелено-белые» доигрывали спустя рукава.

Однако на международной арене «Шемрок Роверс» ничем особенным не примечательный. Оно и неудивительно, ведь, по оценкам авторитетного портала Трансфермаркт, суммарная стоимость состава «Шемрока» – 4,43 миллиона евро.

В текущей кампании Лиги конференций в активе «Шемрок Роверс» лишь одно очко. «Зелено-белые» сыграли на выезде вничью с афинским АЕКом – 1:1. Этот матч стал для «Роверс» настоящей трагедией. Команда Бредли вела в счете до последней минуты встречи, пока арбитр не назначил пенальти в пользу греков, и пенальти был реализован.

А в остальных двух матчах дублинцы проиграли без вариантов: чешской «Спарте» (1:4) и словенскому «Целье» (0:2).

Шахтер

В свое самое длинное путешествие в нынешнем сезоне «оранжево-черные» отправились за два дня до поединка против чемпиона Ирландии.

Утром во вторник делегация «Шахтера» автобусом отбыла в Кишинев. Со столицы Молдовы «горняки» авиарейсом взяли курс на Дублин. В столице Ирландии команда Арды Турана приземлилась поздно вечером.

По сообщению официального сайта донецкого клуба, настроение у команды боевое: «Шахтер» намерен добыть очередную победу в нынешнем розыгрыше Лиги конференций.

Пока что в активе «горняков» в ЛК две виктории. «Оранжево-черные» в стартовом поединке одолели шотландский «Абердин» – 3:2, а в третьем туре оказались сильнее исландского «Брейдаблика» – 2:0.

Однако между этими успешными матчами «Шахтер» неожиданно уступил польской «Легии» – 1:2.

Но тот кризисный этап, на который припало и поражение от варшавян, для «горняков» уже завершился. С тех пор подопечные Турана радуют своих болельщиков не только победами, но и очень результативной игрой.

К примеру, в двух последних по счету матчах УПЛ «Шахтер» забил аж 13 мячей (досталось на орехи «Полтаве» и «Оболони»).

После 13-ти туров «Шахтер» уверенно лидирует в чемпионате Украины, опережая ближайшего преследователя (ЛНЗ) на четыре очка, а своих заклятых динамовских друзей – аж на десять пунктов.

Стало быть, имея такое весомое подспорье на внутренней арене, «горняки» могут себе позволить сыграть в полную силу и на арене международной, ведь никто не отменял задачу по выходу в плей-офф Лиги конференций.

История противостояний

Эти коллективы ранее в официальных матчах не пересекались.

Прогноз

«Шемрок» в нынешнем сезоне решил все свои задачи на внутренней арене, поэтому свежеиспеченный чемпион Ирландии может себе позволить сосредоточиться исключительно на матчах Лиги конференций. И в этой связи «зелено-белые» имеют определенное преимущество над «оранжево-черными».

Важно также иметь ввиду, что «Роверс» в родных стенах играет увереннее и успешнее, нежели на выезде. Несмотря на то, что по общей стоимости состава эта команда уступает даже финскому «Ильвесу», а «Ильвес» дончане разгромили на старте нынешней еврокампании, сбрасывать со счетов эту команду нельзя.

Ну, хотя бы потому, что в минувшем сезоне «Шемрок» весьма успешно сыграл в основном раунде Лиги конференций. Тогда «зелено-белые» набрали 11 очков и заняли итоговое десятое место.

Одним словом, «Роверс» иногда может прыгнуть выше своей головы. Но вряд ли это сделает в игре против «Шахтера». Команда Арды Турана – безусловный фаворит этого противостояния, причем фаворит мотивированный, явно выше классом и в прекрасном расположении духа.

Посему предположим, что «горняки» без особых проблем одержат победу. Наш прогноз – 2:0 в пользу «Шахтера».

Ориентировочные составы:

«Шемрок Роверс»: Макгинти, Мэтьюз, Лопес, Грэй, Клири, Баррет, Уоттс, Наджент, Мэлли, Макговерн, Берк

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Марлон, Бондаренко, Невертон, Эгиналду, Мейреллиш.