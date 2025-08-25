Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 августа 2025, 15:27
Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова

«Горняки» подписывают очередного бразильского таланта

Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова
ФК Флуминенсе. Изаки

Бронзовый призер минувшего розыгрыша украинской Премьер-лиги «Шахтер» этим летом, кажется, старается сделать все в аспекте работы на трансферном рынке, чтобы в мае 2026-го не оказаться вне пределов привычной для команды топ-2 турнирной таблицы отечественного чемпионата. После увольнения Марино Пушича и назначения на его место требовательного Арды Турана, руководство «горняков» взялось за привычное в прежние годы занятие – подписание молодых и талантливых бразильцев с прицелом на будущее.

«Шахтер» уже подписал 19-летнего вингера «Сан-Паулу» Лукаса Феррейру, а теперь крайне близок к еще одному значимому трансферу. Вскоре в стан «горняков» должен будет перейти 18-летний центральный атакующий полузащитник «Флуминенсе» Изаки, который, по данным бразильской прессы, уже попрощался с партнерами по команде и вместе со своим окружением активно готовится к переезду в Украину.

Кто же такой этот Изаки и для чего «Шахтер» подписывает его прямо сейчас? Давайте попробуем разобраться…

Изаки Северино Силва или просто Изаки родился 24 февраля 2007 года. В академии «Флуминенсе» мальчишка оказался, когда ему было всего 10 лет. В тот момент, как рассказывал сам Изаки, скауты «трехцветных» заприметили его на одном из детских турниров, после чего пригласили в Рио.

«До 10 лет я играл в родном Сан-Карлусе, когда меня заметили скауты «Флуминенсе» и привезли в Рио-де-Жанейро. Я приехал в 2018 году и считаю, что «Флуминенсе» сыграл решающую роль в моем развитии не только как игрока, но и как личности. Это то, что мы ценим больше всего в лагере «трехцветных». Я могу только поблагодарить клуб за ту работу, которую они со мной проделывают», – рассказывал в одном из интервью Изаки.

Хавбек угодил в команду, составленную из игроков 2007 года рождения, которая вскоре стала одной из сильнейших в своей возрастной категории на просторах Бразилии. Начиная с 2022 года юниоры «Флуминенсе» с Изаки в составе добились большого количества побед в различных турнирах. В 2024-м юные «трехцветные» триумфовали в Кубке Бразилии среди команд до 17 лет, а сам Изаки отличился в этом соревновании 6 забитыми мячами и 4 результативными передачами, в том числе забив в финале в ворота сверстников из «Сан-Паулу» (2:1).

Бразильские обозреватели и эксперты вообще особо выделяют Изаки за его умение очень качественно проводить самые ответственные матчи. Практически в каждом финале, который проводила юношеская команда «Флуминенсе» с хавбеком в составе он отличался забитыми мячами, за что его особо выделяют в прессе. Аналитики, отслеживающие талантов в Бразилии, подмечают также невероятное хладнокровие, с которым Изаки действует на футбольном поле, что и позволяло ему выгодно выделяться на фоне сверстников и являться тем исполнителем, от которого во многом зависел исход решающих поединков.

Примечательно, что успешной игрой Изаки отличался не только в юниорских командах «Флуминенсе», но и за юношеские сборные Бразилии. В сети можно отыскать эпизод одного из матчей, в котором талант «трехцветных» вместе с партнерами по «селесао» блестяще разыгрывает атаку, завершившуюся забитым мячом в исполнении Изаки. Причем по ходу этой атаки хавбек «Флуминенсе» получил локтем по лицу от соперника, но, осознавая перспективность атакующего маневра партнеров, не стал лежать на газоне и выпрашивать штрафной, а тот час же поднялся и побежал в штрафную, где спустя пару секунд наилучшим образом отомстил обидчикам, забив мяч в их ворота.

В своем клубе Изаки очень рано заслужил статус вундеркинда. Уже в 16 лет он подписал первый контракт с «Флуминенсе», в котором содержалась оговорка с размером опции выкупа – 50 миллионов евро.

ФК Флуминенсе. Изаки подписывает первый контракт с «Флуминенсе»

Это соглашение действовало до лета 2028 года, однако в феврале 2025-го боссы «Флуминенсе», учитывая продолжившийся стремительный прогресс хавбека, а также тот факт, что игрок как раз отпраздновал 18-летие, предложили ему оформить профессиональный контракт со сроком действия до конца 2029-го. К тому моменту Изаки уже успел дебютировать за первую команду «Флуминенсе» в бразильской Серии А – в 17 лет 9 месяцев и 12 дней. Экс-коуч сборной Бразилии Мано Менезес выпустил юного хавбека на замену в концовке матча против «Куябы», который «трехцветные» довели до победы – 1:0. Любопытно, что свой первый матч на профессиональном уровне Изаки сыграл на легендарной «Маракане»…

«Я был очень счастлив и добился многого в молодежной академии. Я верю, что переход в профессиональную команду – это осуществление детской мечты, новый старт, начало новой главы. Я очень счастлив здесь, рядом с людьми, которые были для меня примером с детства. Надеюсь, что смогу помочь и внести большой вклад в этом году», – заявил Изаки после подписания профессионального контракта с «Флуминенсе».

ФК Флуминенсе

Однако за первую команду «Флуминенсе» Изаки успел сыграть всего 12 матчей (483 минуты), в которых результативными действиями не отличался. В середине марта СМИ сообщили, что хавбек, находясь в расположении юношеской сборной Бразилии, травмировал связку колена, из-за чего прогнозное восстановление могло затянуться на несколько месяцев.

К счастью, травма медиальной коллатеральной связки правого колена оказалась не настолько серьезной, чтобы прибегать к операции. Было принято решение обойтись консервативным решением, и вскоре Изаки вернулся на поле, причем медицинский персонал и тренерский штаб первой команды особо отмечал профессионализм и стойкость, с которыми юный хавбек подошел к вопросу восстановления.

«Изаки невероятно талантливый игрок, обладающий большой дисциплиной и самоотдачей. Он вернется еще сильнее», – приводили тогда слова одного из членов тренерского штаба «Флуминенсе» бразильские средства массовой информации.

Неудивительно, что на каком-то этапе к Изаки начали предметно присматриваться европейские клубы. В прессе писали конкретно о трех клубах, которые общались с «Флуминенсе» по поводу потенциальной покупки хавбека. Помимо «Шахтера» назывались также английские гранды – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Однако представители АПЛ ограничились только устными переговорами, в то время как «горняки» сделали два конкретных запроса – на 7 и 9 миллионов евро, – прежде чем сумели убедить боссов «Флуминенсе» пойти на продажу своего таланта.

Значительную роль в том, что трансфер состоится сыграла и позиция самого Изаки, а также его окружения. Как пишет южноамериканская пресса, юный футболист, его родители и советники решили, что в Украине он сумеет получать больше игровой практики, чем в ближайшее время в рядах «Флуминенсе».

С чем это связано? Вероятно, с потенциальной продажей «Шахтером» одного из лидеров средней линии команды Георгия Судакова, который недавно в стиле Михаила Мудрика уже намекнул на возможный скорый отъезд из Украины. Номинально Изаки является выдвинутым атакующим центральным полузащитником – типичной «десяткой», однако его игровые навыки вовсе не ограничиваются этим. Молодой бразилец любит смещаться как на фланг в зону атаки, так и может быть полезен в обороне. За последние качества Изаки особо выделяли многие специалисты на родине, которые отмечали – хавбек, который настолько полезен и эффективен в атаке, обладает просто невероятным трудолюбием и готовностью отходить назад, чтобы вступать в прессинг и отбор мяча.

Статистика Изаки, включая выступления в юношеских турнирах, действительно впечатляет. Хавбек имеет отличные показатели выигранных единоборств, в том числе и в обороне, причем как в количественном, так и в качественном аспектах. А еще обращает на себя внимание – хорошая точность ударов, равно как и их количество, эффективность обводок, неплохая точность передач в финальную треть и штрафную соперника. Изаки вообще хвалят за отличное видение поля – хавбек способен выдавать прекрасные разрезные передачи вперед, хотя здесь нужно делать поправку, что в Бразилии против него и «Флуминенсе» изредка кто так «окапывался» как многие оппоненты «Шахтера» делают это в УПЛ.

Очевидно, что Изаки еще и близко не выглядит готовым футболистом. Более того, пока неясно, на какой конкретно позиции его будут использовать в «Шахтере», учитывая многогранность таланта и эффективность действий воспитанника академии «Флуминенсе». Однако тот факт, что на случай продажи Судакова «горняки» уже берут исполнителя, способного не просто сыграть на этой позиции, но и в перспективе отменно адаптироваться на ней и влиться в «атакующий бразильский ансамбль» наводит на мысль о том, что руководство «Шахтера» после нескольких лет вынужденных экспериментов собирается вернуться к эталонам выстраивания командно-кадровых принципов, когда за оборону отвечали преимущественно украинцы, в то время как атака и созидание отдавались на откуп бразильцам. А это значит, что не только время Судакова в «Шахтере» подходит к концу, но и перспективы Бондаренко, Шведа и Глущенко выглядят крайне туманными. Иначе зачем вкладывать столько денег в иностранцев, чтобы они не играли, правда?..

Николай ПАВЛОВ: «Бог должен мне отдать долг. Я верю в такие вещи»
Кудровка намерена приобрести бывшего и нынешнего футболистов Шахтера
Игрок, который отказался возвращаться в Шахтер, забил впервые за 1,5 года
