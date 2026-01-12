Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Тренер подал в отставку после поражения в Классико
Футболисты мадридского «Реала» не ожидали отставки Хаби Алонсо и узнали об этом только из официального пресс-релиза клуба. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, решение руководства было спонтанным для всех игроков «Реала», включая и Андрея Лунина, ведь никаких намеков на смену тренера не было. Наоборот, после финала Суперкубка Испании с «Барселоной» в коллективе царила спокойная атмосфера, а отношения между Алонсо и игроками даже улучшились.
В команде считали, что проект продолжает развиваться, а тренер имеет полное доверие руководства.
