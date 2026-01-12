Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Испания
12 января 2026, 21:53 | Обновлено 12 января 2026, 22:08
3020
3

Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала

Тренер подал в отставку после поражения в Классико

12 января 2026, 21:53 | Обновлено 12 января 2026, 22:08
3020
3 Comments
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Футболисты мадридского «Реала» не ожидали отставки Хаби Алонсо и узнали об этом только из официального пресс-релиза клуба. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, решение руководства было спонтанным для всех игроков «Реала», включая и Андрея Лунина, ведь никаких намеков на смену тренера не было. Наоборот, после финала Суперкубка Испании с «Барселоной» в коллективе царила спокойная атмосфера, а отношения между Алонсо и игроками даже улучшились.

В команде считали, что проект продолжает развиваться, а тренер имеет полное доверие руководства.

По теме:
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Сыграл 2 матча. Лунин публично обратился к Алонсо после увольнения из Реала
Хаби Алонсо стал вторым тренером Реала, кого уволили после матча с Барсой
Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид отставка Ла Лига Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко Источник: Marca
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 12 января 2026, 06:55 0
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре

Клуб поздравил резервного вратаря Дениса Игнатенко

Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Футбол | 12 января 2026, 07:45 2
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны

Тренер продолжит свою работу

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с опытным украинцем
Футбол | 12.01.2026, 21:19
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с опытным украинцем
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с опытным украинцем
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:27
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Футбол | 12.01.2026, 12:57
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Як завжди, я так і не знайшов у новині анонсованої в заголовку реакції ні Луніна, ні хоч когось з його Ко. 
Але знайшов чергове підтвердження, що Олійник не розуміє значень навіть окремих слів. Рішення керівництва могло бути (і явно було) спонтанним, але для гравців «Реала» воно стало не спонтанним, а несподіваним.
Ответить
+1
Winner21
Просто цікаво, а кого має на увазі кумедний Олійченко в якості "Ко" поряд з Луніним? Бо в опусі згадані гравці Реалу, але вони явно в компашку Лунтіка не входять. Не рахувати ж пропущений п'ятьорик у двох матчах за півроку підставою вважати навпаки?
Ответить
0
Saar
Лунін думає, що при Арбелоа для нього щось зміниться!?...  
Ответить
0
Популярные новости
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 5
Футбол
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
11.01.2026, 10:43 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем