Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Судаков почти повторил пост Мудрика, который тот оставил незадолго до ухода
Украина. Премьер лига
23 августа 2025, 22:01
Судаков почти повторил пост Мудрика, который тот оставил незадолго до ухода

Георгий намекнул на скорый отъезд из «Шахтера»?

Судаков почти повторил пост Мудрика, который тот оставил незадолго до ухода
shakhtar.com. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков в социальной сети Instagram оставил пост, который многие болельщики и журналисты западных изданий уже трактовали как намек на скорый потенциальный уход из стана «горняков».

Сперва Судаков выложил несколько фотографий в футболке «Шахтера», а затем добавил отрывок из Библии, выделенный желтым цветом.

«Тогда ученики подошли к Иисусу наедине и сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Он же ответил им: «По маловерию вашему. Ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру хотя бы с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом».

После этого Судаков написал свой пост следующего характера: «Я верю в Божий промысел, ведь Он знает, как лучше».

Отметим, что подобного рода постами незадолго до своего ухода из «Шахтера» в социальных сетях с болельщиками любил делиться друг Судакова и его экс-партнер по донецкой команде Михаил Мудрик, ныне имеющий контракт с «Челси», но не играющий из-за отстранения по делу об употреблении допинга.

Ранее сообщалось, что интерес к услугам Судакова сохраняет «Бенфика», но «Шахтер» требует за хавбека 40 миллионов евро.

Георгий Судаков Шахтер Донецк Михаил Мудрик трансферы УПЛ
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
avk2307
Надо однозначно уходить.
За те деньги которые дадут.
Ну все же видят, что уже 150 и 65 млн не хочет Шахтер.
Пусть 20-25 , но надо уходить. Иначе плохо будет
Андрей Гузь
мне кажеться он уходит вот вроде трансфер исака согласавали
