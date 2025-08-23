Судаков почти повторил пост Мудрика, который тот оставил незадолго до ухода

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков в социальной сети Instagram оставил пост, который многие болельщики и журналисты западных изданий уже трактовали как намек на скорый потенциальный уход из стана «горняков».

Сперва Судаков выложил несколько фотографий в футболке «Шахтера», а затем добавил отрывок из Библии, выделенный желтым цветом.

«Тогда ученики подошли к Иисусу наедине и сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Он же ответил им: «По маловерию вашему. Ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру хотя бы с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом».

После этого Судаков написал свой пост следующего характера: «Я верю в Божий промысел, ведь Он знает, как лучше».

Отметим, что подобного рода постами незадолго до своего ухода из «Шахтера» в социальных сетях с болельщиками любил делиться друг Судакова и его экс-партнер по донецкой команде Михаил Мудрик, ныне имеющий контракт с «Челси», но не играющий из-за отстранения по делу об употреблении допинга.

Ранее сообщалось, что интерес к услугам Судакова сохраняет «Бенфика», но «Шахтер» требует за хавбека 40 миллионов евро.