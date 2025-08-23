Бенфика остается в гонке за Судаковым. Шахтер не хочет сбавлять цену
За своего лидера украинский клуб требует 40 миллионов евро
Португальская «Бенфика» продолжает присматриваться в центральному полузащитнику «Шахтера» Георгию Судакову.
«Орлы» видят украинца опцией усиления позиции центрального атакующего полузащитника – на позицию «десятки».
Однако помешать трансферу может позиция руководства «Шахтера», которое не хочет сбавлять запросную цену на Судакова, составляющую 40 миллионов евро.
Отмечается, что «Бенфика» также оценивает и другие варианты, но в настоящий момент интерес к Судакову у лиссабонцев все еще велик.
Ранее СМИ называли фактор, который привел к снижению интереса «Наполи» к Судакову.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наконец-то в Украине появился полноценный украиноязычный live-продукт
Специалист высказался касательно Владислава Супряги