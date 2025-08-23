Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенфика остается в гонке за Судаковым. Шахтер не хочет сбавлять цену
Украина. Премьер лига
23 августа 2025, 09:19 | Обновлено 23 августа 2025, 09:41
3

Бенфика остается в гонке за Судаковым. Шахтер не хочет сбавлять цену

За своего лидера украинский клуб требует 40 миллионов евро

Бенфика остается в гонке за Судаковым. Шахтер не хочет сбавлять цену
shakhtar.com. Георгий Судаков

Португальская «Бенфика» продолжает присматриваться в центральному полузащитнику «Шахтера» Георгию Судакову.

«Орлы» видят украинца опцией усиления позиции центрального атакующего полузащитника – на позицию «десятки».

Однако помешать трансферу может позиция руководства «Шахтера», которое не хочет сбавлять запросную цену на Судакова, составляющую 40 миллионов евро.

Отмечается, что «Бенфика» также оценивает и другие варианты, но в настоящий момент интерес к Судакову у лиссабонцев все еще велик.

Ранее СМИ называли фактор, который привел к снижению интереса «Наполи» к Судакову.

Алексей Сливченко Источник: Record.pt
