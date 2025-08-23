Бенфика остается в гонке за Судаковым. Шахтер не хочет сбавлять цену

Португальская «Бенфика» продолжает присматриваться в центральному полузащитнику «Шахтера» Георгию Судакову.

«Орлы» видят украинца опцией усиления позиции центрального атакующего полузащитника – на позицию «десятки».

Однако помешать трансферу может позиция руководства «Шахтера», которое не хочет сбавлять запросную цену на Судакова, составляющую 40 миллионов евро.

Отмечается, что «Бенфика» также оценивает и другие варианты, но в настоящий момент интерес к Судакову у лиссабонцев все еще велик.

Ранее СМИ называли фактор, который привел к снижению интереса «Наполи» к Судакову.