Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 13:26 |
Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому

Вряд ли Георгий этим летом переедет в Неаполь

Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому
shakhtar.com. Георгий Судаков

Чемпион Италии «Наполи» продолжает активные поиски усиления в центральную линию, однако трансфер украинца Георгия Судакова из «Шахтера» кажется все менее и менее реальным.

Как сообщает портал calcionapoli1926.it со ссылкой на газету Corriere dello Sport, в «Наполи» осознают, что переговоры с «горняками» по Судакову будут чрезвычайно сложными.

При этом, в неаполитанском клубе осознают, что Судаков преимущественно хорош в атакующих качествах, но не в физических. Последние на текущий момент видятся приоритетными для «Наполи» при поиске новичка.

Кроме того, у Судакова есть значительное предложение от «Бенфики», по причине чего интерес к нему от «Наполи» постепенно сходит на нет.

Напомним, в текущем сезоне Судаков сыграл 7 матчей, в которых отличился 1 ассистом.

По теме:
Автор решающего пенальти Панатинаикоса: «Я хотел помочь команде»
Париж предложил экс-игроку ПСЖ контракт
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Георгий Судаков Шахтер Донецк Наполи трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы
Алексей Сливченко Источник: Calcionapoli1926
Перець
Ми вже втомилися від новин кожен день про Луніна, Зінченка і Судакова 
Richard Lewis
Наступного року будуть туркам напарювати на вигідних умовах за 7-8 млн
Alex86 1
Лимонадный Джо)
Dynamo forever
Этот сериал можно не смотреть даже. По крайней мере в а это трансферное окно. The end.
Saar
Та він втратив його (якщо він, взагалі був!) півроку тому. То спорт юей цей інтерес не втратив і впарює це бревно в один з найсильніших клубів світу в в топ-3 чемпіонки світу!
Andromed
мені здається що Шахтар вже перетримав Судакова, його треба було раніше продавати
kadaad .
Вутки не то, что летать, уже и плавать не могут!
Alexander Киев
Давайте вже інформацію про Луніна, що там за інформацією джерела вашого? 😌
MaximusOne
Рикуна згадав...
