Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому
Вряд ли Георгий этим летом переедет в Неаполь
Чемпион Италии «Наполи» продолжает активные поиски усиления в центральную линию, однако трансфер украинца Георгия Судакова из «Шахтера» кажется все менее и менее реальным.
Как сообщает портал calcionapoli1926.it со ссылкой на газету Corriere dello Sport, в «Наполи» осознают, что переговоры с «горняками» по Судакову будут чрезвычайно сложными.
При этом, в неаполитанском клубе осознают, что Судаков преимущественно хорош в атакующих качествах, но не в физических. Последние на текущий момент видятся приоритетными для «Наполи» при поиске новичка.
Кроме того, у Судакова есть значительное предложение от «Бенфики», по причине чего интерес к нему от «Наполи» постепенно сходит на нет.
Напомним, в текущем сезоне Судаков сыграл 7 матчей, в которых отличился 1 ассистом.
