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Украина. Премьер лига
15 ноября 2022, 08:38 | Обновлено 15 ноября 2022, 09:56
972
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Михаил МУДРИК: «План Бога лучше, чем мои мечты»

Вингер «Шахтера» – о несостоявшемся летнем трансфере

15 ноября 2022, 08:38 | Обновлено 15 ноября 2022, 09:56
972
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Михаил МУДРИК: «План Бога лучше, чем мои мечты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, как мог сменить клубную прописку минувшим летом.

«Я общался с двумя или тремя тренерами. Напрямую. Это были «Ницца», «Байер» и «Брентфорд». Когда не срослось, я расстроился. Но, как мы видим, план Бога лучше, чем мои мечты.

Ты сегодня общаешься с тренером одной команды, уже думаешь о ней, смотришь клубный ютуб, готовишься к ней. Тренер говорит, что ждет тебя на сборах, не может дождаться, когда начнем вместе работать. А потом что-то не срослось, клубы не договорились. Потом другая команда, и то же самое.

Потом уже, когда с третьим тренером поговорил и не срослось, то уже не хочешь ни с кем говорить. Не осталось эмоций, чтобы переживать об этом всем», - сказал Мудрик.

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Источник: еще один топ-клуб включился в гонку за Мудриком
Михаил Мудрик Шахтер Донецк
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Источник Влада Седан
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Александр Чернов
Спорт юа .Давайте по честному .Если с утра появляется Мудрик то день неудачный.Лозунг Проведем хотя бы день без Мудрика .Давайте обсудим Мудрика когда состоится трансфер.Это как невеста которую сватают миллион женихов .Лучше встретимся на венчании. Предлагаю один день хотя бы ни слова о Мудрике 
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