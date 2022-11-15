Михаил МУДРИК: «План Бога лучше, чем мои мечты»

Вингер донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, как мог сменить клубную прописку минувшим летом.

«Я общался с двумя или тремя тренерами. Напрямую. Это были «Ницца», «Байер» и «Брентфорд». Когда не срослось, я расстроился. Но, как мы видим, план Бога лучше, чем мои мечты.

Ты сегодня общаешься с тренером одной команды, уже думаешь о ней, смотришь клубный ютуб, готовишься к ней. Тренер говорит, что ждет тебя на сборах, не может дождаться, когда начнем вместе работать. А потом что-то не срослось, клубы не договорились. Потом другая команда, и то же самое.

Потом уже, когда с третьим тренером поговорил и не срослось, то уже не хочешь ни с кем говорить. Не осталось эмоций, чтобы переживать об этом всем», - сказал Мудрик.