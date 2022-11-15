Михаил МУДРИК: «Мне нравится Роналду. Его подход стал для меня ключевым»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал, почему проваленный трансфер в Европу не повлиял на его отношение к работе.

«Одна из главных вещей, которая делает разницу между хорошим футболистом и лучшим футболистом – это голова. Можно быть сильным игроком, но ключевую роль играет то, что у тебя в голове. Это одна из причин, почему мне нравится Роналду. Его подход к футболу, ко всему, что он делает, стали ключевым.

Когда я принял тот факт, что остаюсь в «Шахтере», подошел к ситуации с холодной головой. Оценил свое положение и сказал, что у меня есть что доказывать и есть что показать здесь, в «Шахтере», - сказал Мудрик.